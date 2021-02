El telefèric de Montjuïc tancarà portes del 8 de febrer al 7 de març per revisions

El telefèric de Montjuïc tancarà les portes a el públic de manera temporal a partir de dilluns, 8 de febrer, fins al diumenge 7 de març, ambdós inclosos, per dur a terme les tasques anuals obligatòries de revisió i posada a punt de tots els elements de la instal·lació.





Aquest any, l'atur tècnic de l'Telefèric correspon a una revisió completa, ja que ha superat les 22.500 hores de funcionament; per tant, es realitzaran les tasques extraordinàries de manteniment que preveu la normativa de transport per cable.





A causa de la pandèmia, els treballs es dividiran en dues fases. Les tasques que ara comencen corresponen a la primera fase, la segona part dels treballs de manteniment es farà al primer trimestre del al 2022.









Parada tècnica de el telefèric de Montjuïc per a revisió, de el 8 de febrer a el 7 de març @EuropaPress





L'altre transport per cable que opera TMB, el funicular de Montjuïc, també farà el seu manteniment anual aquestes setmanes, però serà de menor abast, el que permetrà excepcionalment que els treballs es concentrin en horari nocturn i no afectin el servei habitual.





Durant els treballs de revisió de l'Telefèric, entre Parc de Montjuïc i Castell, TMB recomana utilitzar com a alternativa la línia 150 de bus (Plaça Espanya - Castell de Montjuïc) que funciona tots els dies de la setmana de 7 a 21 hores. El recorregut i les parades de la línia es poden consultar a la web de TMB.





Per a més informació es pot consultar l'avís corresponent en la secció de estat del servei del web de TMB.