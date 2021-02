Iberdrola reforÃ§a la seva aposta per l'eÃ²lica marina amb l'entrada a Irlanda

Iberdrola torna a reforçar la seva aposta per l'eòlica marin a en l'inici d'any amb l'entrada en un nou mercat, Irlanda, com a nova plataforma de creixement de la seva estratègia d'expansió en renovables.





La companyia ha arribat a un acord amb DP Energy per a l'adquisició d'una participació majoritària de la seva cartera offshore: 3 GW, distribuïts en tres clústers amb projectes a la costa Est, Oest i Sud de país, que optaran a la propera subhasta en 2025- 2030.





Els projectes inclosos en l'acord són el parc Inis Ealga, a la costa sud de Co Cork i el projecte Clarus, a la costa Oest de Co Clare, tots dos a desenvolupar amb tecnologia eòlica marina flotant. El tercer, el projecte Shelmalere, estarà ubicat davant de la costa Est i es realitzaria amb tecnologia eòlica marina de fonamentació fixa. Un cop en operació, els projectes generarien energia verda per a una població equivalent de 2,6 milions de llars irlandesos.





Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola, a West od Duddon Sands, mar d'Irlanda Foto: Iberdrola





Posicionament en mercats amb potencial de creixement





L'operació permet a Iberdrola avançar en la seva estratègia de diversificació geogràfica en mercats amb un entorn favorable a la inversió i posicionar-se en l'etapa inicial de desenvolupament de mercat eòlic marí d'Irlanda, amb gran potencial de creixement en els propers anys.





Irlanda compta amb una ambiciosa estratègia de mitigació climàtica i transformació del seu mix energètic -basat ara en gas, carbó i petroli- i ha donat suport a la consecució dels seus objectius energètics en el desenvolupament de projectes eòlics marins. Els plans de Govern preveuen la connexió de 5GW d'aquesta tecnologia a 2030 i els experts estimen un potencial d'aproximadament 40GW.





El soci d'Iberdrola en aquesta estratègia, DP Energy -promotor internacional amb seu a Cork-, compta amb experiència en la indústria renovable, coneixement de l'mercat local i és una companyia coneguda per Iberdrola, ja que desenvolupa juntament amb la seva filial Infigen el projecte hídrid Port Augusta, a Austràlia.





Cartera de més de 30 GW en projectes eòlics marins





Aquest acord en el mercat irlandès està alineat amb l'estratègia d'Iberdrola de consolidar-se com la major companyia renovable d'el món i se suma a altres transaccions realitzades per la companyia en els últims anys en el segment eòlic marí.





Aquestes operacions han permès el desenvolupament de parcs al mar Bàltic alemany (Wikinger i Baltic Eagle), al Mar de el Nord (East Anglia ONE i East Anglia Hub), el Mar d'Irlanda (West of Duddon Sands), la costa de Massachusetts (Vineyard Wind), la francesa (Sant Brieuc) i, més recentment, l'accés a capacitats en etapes inicials de 9 GW a Suècia, més de 3 GW al Japó i fins a 7,3 GW a Polònia. A Dinamarca, a més, Iberdrola ha acordat acudir amb Total a la propera subhasta offshore de país amb el parc eòlic marí Thor, amb una capacitat de fins a 1 GW.





Després d'aquesta última transacció, la companyia eleva a més de 30 GW la seva cartera de projectes eòlics marins al món.





Reforç al mercat irlandès





Iberdrola protagonitza amb aquesta operació a Irlanda la seva primera operació corporativa en el que va d'any, després d'haver completat una desena el 2020, tot i els desafiaments de la COVID-19.

La companyia reforça, també, la seva presència en el mercat renovable irlandès, on opera des de fa dues dècades i desenvolupa projectes eòlics i d'emmagatzematge de gran capacitat, a més de desplegar la seva àrea de venda d'energia.





A Irlanda, Iberdrola preveu una inversió de fins a 100 milions d'euros en nous projectes renovables i d'emmagatzematge a 2025. Entre les seves actuacions en desenvolupament destaquen la repotenciació de el parc eòlic de Barnesmore, al comtat de Donegal, i els projectes d'Irlanda de Nord d'Rigged Hill i Corkey; tots ells amb emmagatzematge. Així mateix, construeix la major instal·lació de bateries de país, en Gorman (50 MW), que estarà operativa aquest any.





Inversions verds per promoure la recuperació econòmica





Iberdrola està convençuda que la transició energètica pot actuar com a agent tractor clau en la transformació de el teixit industrial i en la recuperació verd de l'economia i l'ocupació.





Per a això, la companyia ha llançat un pla d'inversió històric de 75.000 milions d'euros per al període 2020-2025, amb l'objectiu de duplicar la seva capacitat renovable i aprofitar les oportunitats de la revolució energètica que afronten les principals economies de l'món.





Després de vint anys promovent la transició energètica, amb inversions de 120.000 milions d'euros, Iberdrola és líder en energia renovable, amb una capacitat instal·lada de més de més de 33 GW, que converteixen el seu parc de generació en un dels més nets de el sector energètic .





Amb unes emissions de CO2 / kWh que són ja dos terços inferiors a la mitjana europea, l'estratègia d'inversió en energia neta i xarxes portarà a Iberdrola a ser una companyia neutra en carboni a Europa el 2030.





