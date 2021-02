14F. Garriga: "L'esquerra i el separatisme: responsables que els catalans visquin amb inseguretat"

El candidat de VOX a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Ignacio Garriga, ha denunciat a Barcelona que "l'esquerra i el separatisme són els responsables de la inseguretat que viuen els catalans" a causa de la seva connivència amb la delinqüència i l'ocupació.





Garriga ha reprovat que els veïns "tinguin mirar el rellotge per sortir al carrer perquè a partir de les set de la tarda no és segur". I ha apel·lat a la "llei i l'ordre" que VOX "va a portar a Catalunya a partir de l'14F", moment en què els catalans "podran sortir al carrer amb els seus fills, dones i avis quan vulguin" i els pensionistes "no hauran d'anar a cobrar la pensió acompanyats per por de ser assaltats".





Cues de la fam a Catalunya





El candidat s'ha referit a el sentiment de ràbia de molts catalans, que "estan enrabiats amb la política" perquè escolten als parlamentaris parlar de pactes, pressupostos "per als seus xiringuitos i de quantes consergeries crearan". Mentrestant, ha denunciat, "hi ha llargues cues de la fam a Catalunya, plenes de pares i de mares que no tenen res per donar de menjar als seus fills" perquè ni l'esquerra ni el separatisme han sabut gestionar "el virus xinès" i "els han tancat els negocis que amb tant d'esforç havien aixecat els catalans ".





El candidat de Vox a Parlament, Ignacio Garriga, a l'esquerra del líder de la formació, Santiago Abascal @EuropaPress





També ha reprovat els diners que gasta el separatisme i l'esquerra "en els seus xiringuitos ideològics, on tots estan col·locats" i que també han dedicat "han malversat", i que pertany "als contribuents que ho aporten amb molta suor".





En definitiva, ha criticat els polítics "de moqueta, amb cotxes oficials" que estan allunyats dels problemes dels catalans corrents. Per això, ha urgit a "recuperar les institucions per retornar-als catalans".





Finalment, Garriga ha llançat un missatge als que demonitzen i censuren VOX: "Mai farem un pas enrere".