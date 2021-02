La justícia arxiva la demanda sobre El "Rosco" de "Pasapalabra" a l'entendre que és cosa jutjada

El passat 24 de novembre de 2020 va celebrar l'audiència prèvia de l'judici ordinari núm. 881/2020-F, seguit en el jutjat mercantil núm. 8 de Barcelona, en la qual es va discutir, entre altres fets, si el joc televisiu conegut com "El Rosco", que ha estat l'última de les proves del programa de televisió conegut a Espanya com "Pasapalabra", pertany a la part demandant d'el judici, integrada per la societat mercantil holandesa "MC & F".





La part demandada, integrada per les companyies "ATRESMEDIA" i la britànica "ITV" havien sol·licitat que es sobreseure el procediment per raó de cosa jutjada material; per contra la part demandant havia sol·licitat que se celebrés judici i es practicaran els mitjans de prova que havien estat admesos.









Imatge de l'televisiu programa "El Rosco" Foto @EuropaPress





La interlocutòria explica que cal interpretar la "nova" Llei d'enjudiciament civil en "estat pur", més enllà de l'tenor literal d'un article concret de la Llei, ja que va ser dissenyada l'any 2000 per evitar la prossecució d'un judici quan aquesta prossecució és innecessària, com en el cas concret de l'Rosco, la continuació provocaria costos injustificats per a les parts i per a l'Administració de Justícia.





L'acte de sobreseïment està signat pel magistrat Roberto Nen Estébanez, especialista en dret mercantil, i no és ferma, ja que contra el mateix pot interposar un recurs d'apel·lació davant la Secció 15a de l'Audiència Provincial de Barcelona en el termini de vint dies hàbils.





L'audiència prèvia és una vista oral prèvia a la vista oral de l'judici principal, un acte processal en què es depuren qüestions processals, s'examina la possibilitat que les parts arribin a un acord, es fixen els fets considerats com controvertits i les parts proposen mitjans de prova.





En l'audiència prèvia al Jutjat va disposar diferir a una resolució part la decisió sobre una de les qüestions que les parts demandades, les companyies "ITV" i "ATRESMEDIA", havien al·legat en el seu escrit de contestació a la demanda, com era la qüestió de si existia cosa jutjada material, ja que el fet principal d'aquest judici ja havia estat analitzat pel jutjat del mercantil núm. 6 de Madrid, en el primer judici que va enfrontar a "MEDIASET" (Telecinco) enfront de "ITV".





Abans de l'audiència prèvia s'havia celebrat una vista oral de mesures cautelars, el 23 de juliol de 2020, que va concloure mitjançant una interlocutòria de el 6 d'octubre posterior, desestimatori de les mesures cautelars coetànies que havia sol·licitat la part demandant, la societat holandesa " MC & F ", que considera ser la titular dels drets de propietat intel·lectual sobre la prova coneguda com" El Rosco ". L'acte de 6 d'octubre no va ser recorregut i va esdevenir ferma.