14F. VÍDEO. Tots els candidats aposten per millorar la sanitat catalana

<span class="small">Demanen més recursos per a atenció primària i insfraestructures dels centres / @Europapress</span>



Els candidats a les eleccions catalanes de el 14 de febrer s'han retret aquest divendres els errors que creuen que han comès tant els partits al Govern com al Govern en la gestió de la pandèmia, i han urgit a millorar el sistema públic de salut, en el marc de la campanya de vacunació.





En el debat celebrat aquest divendres a Ser Catalunya, el candidat de PSC, Salvador Illa, ha retret a la candidata de Junts, Laura Borràs, que no votessin a favor al Congrés de les pròrrogues de l'estat d'alarma, i li demana fer autocrítica : "el que demanava aquí (a Catalunya) votava que no al Congrés". A més ha insistit el socialista "vull una presidència que estigui prop dels problemes de la gent. Passar pàgina i avançar. S'ha estat massa centrats en prioritats desencertades ia la división.Hay de millorar la sanitat, potenciar la reactivació econòmica i no deixar a ningú enrere ".

















Per la seva banda, el candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat que per millorar el sistema sanitari calen més recursos, que Catalunya els té i els genera, però no els administra, en les seves paraules; i ha respost a les crítiques de la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, sobre la vacunació dient que "no és honest plantejar dubtes". Aragonès a més ha incidit que per a ell "el que ha de liderar Catalunya és el camí cap a la seva independència. La clau d'aquest 14F és triar entre el model de governança republicana i els que no tindran cap dubte a l'fer el que van fer amb Valls a Barcelona "

















Laura Borràs de Junts s'ha reafirmat en el seu 'no' al proposat per Salvador Illa perquè, segons la seva opinió, el model d'Illa no és bo per a Catalunya: "Vam dir i direm que no amb molta fermesa, perquè no contribuirem al que han fet, que és desasistir a la població "; i la sostingut que a Catalunya la recepta sigui més la de l'expresident Quim Torra que no la d'Illa, ha dit textualment, al que el socialista ha replicat que Torra és el passat.

















La candidata d'el PDeCAT, Àngels Chacón, ha retret a Illa que hi hagi descartat que en la vacunació puguin participar les farmàcies per argumentar que s'ha de fer en un entorn mèdic: "Creure que els farmacèutics no són professionals, que no són seriosos o no tenen responsabilitat integrada en la seva manera de fer, crec que no toca ".Per Chacón" cal una actuació urgent en alguns àmbits. Segons ella Aragonès "parla d'anticipació, però aquesta arriba tard. Per què no executem aquest pla tests massius amb la col·laboració públic-privada amb les farmàcies? "





















La candidata de la CUP a l'14F, Dolors Sabater, ha criticat Albiach que estigui fent propostes de desprivatizar la salut i que en canvi estigui sostenint un Govern que fa tot el contrari, segons ella: "Illa ho diu? ¿A quin preu ? Com és que no ho hem vist en tenir més recursos? ".









El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carles Carrizosa, ha retret a la Generalitat destinar diners per al procés independentista que, al seu parer, es podria destinar a sanitat; i ha retret a Illa ia Albiach posar per sobre "el model ideològic a l'eficàcia" a l'hora de fer col·laboració publicoprivada per a test i vacunació. En paraules de Carrizosa "a Catalunya tenim dos camins:" Continuar amb la divisió, la fugida d'empreses, la manca de gestió per part de Govern separatista o bé gestionar i prioritzar els diners per solucionar els problemes de tots els catalans com vol fer Cs "





















VÍDEO DEL DEBAT

















@cADENASER