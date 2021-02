El Sevilla, darrer escull del Barça en Copa abans de la final de el 17 d'abril

El Barça s'enfrontarà al Sevilla a l'Estadi Ramón Sánchez Pizjuán el proper dimecres 10 de febrer al partit d'anada de la semifinal d'una Copa de Rei que tindrà la seva resolució el dissabte 17 d'abril al sevillà Estadi de la Cartuja. La tornada de les semifinals sortejades aquest divendres es jugarà el 3 de març al Camp Nou.





Athletic Club de Bilba o i Llevant buscaran, així mateix, una plaça per a la final.





L'equip de Koeman es troba, per tant, a només tres partits de lluitar per la seva trenta-unena Copa, un títol clarament revaloritzat aquest curs tenint en compte el context general tan atípic que ho és encara més per a un conjunt i un club en evident reconstrucció a nivell esportiu, econòmic i institucional.





Les últimes actuacions dels barcelonistes (a l'marge de l'òbvia decepció a la final de la Supercopa) han rearmat anímicament a un grup cada vegada més compacte que, a més, està exhibint una unitat desconeguda fa uns mesos. Així ho han verbalitzat, fins i tot, pesos pesants de l'vestuari com el lateral esquerre, Jordi Alba, un dels millors amics de Messi.





Messi i els seus companys volen estar a la final de Copa d'el 17 d'abril a Sevilla. Foto FCB





De moment, el Barça visitarà el proper diumenge l'Estadi Benito Villamarín (a partir de les nou del vespre) per enfrontar-se a l'Real Betis en un torneig de lliga que governa amb claredat l'Atlètic de Diego Pablo Simeone amb deu punts sobre els blaugrana i el Reial Madrid a falta de la disputa, a més, d'una trobada pendent.





A la tornada de la cantonada, el dimarts 16 de febrer al Camp Nou, l'equip liderat per Messi es retrobarà amb la Champions Leagu i per enfrontar-se, en l'anada dels vuitens de final, a París Saint Germain.