14F. Les juntes electorals recol·locaran a suplents per constituir el 100% de les taules

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha recomanat aquest divendres, davant la possible manca de persones per formar meses electorals el 14F, recol·locar els suplents que finalment no hagin de formar part de la taula assignada en altres on faltin membres.





Ho ha manifestat en un acord de dijous, consultat, i ho expressa com a suggeriment per a les juntes electorals de zona, que a tot Catalunya ja han rebut recursos de al menys el 25% de persones citades per a les meses electorals.





Ho fa tenint en compte que els primers electors a les escoles seran d'edat avançada i que la llei preveu que les juntes electorals puguin designar "lliurement a les persones que hauran de constituir la mesa electoral".