El 75% de la població evita fer servir el transport públic pel Covid-19

En aquest sentit, un 86% dels enquestats opina que l'opció de transport més segura és el vehicle propi, de manera que quatre de cada deu (43%) estaven considerant comprar un cotxe al mes de novembre (data en què es va realitzar l'enquesta), en comparació amb el 36% d'abril.

Aquesta tendència està impulsada pels consumidors menors de 35 anys, dels quals un 54% a Espanya planeja comprar-se un automòbil, enfront d'un 48% a l'abril. En gran part això es deu al fet joves que planegen adquirir el seu primer vehicle, explica Capgemini.





Per això, els espanyols també eludeixen l'ús d'altres transports compartits com els serveis de taxi i VTC (73%), així com compartir vehicles d'altres persones (84%).





"La pandèmia ha incrementat les expectatives dels consumidors en el pla de les característiques de mobilitat relacionades amb la higiene i el benestar, al que se suma la digitalització de el procés de venda i postvenda de vehicles. La indústria automobilística ha de adaptar-se a aquestes necessitats emergents ", ha explicat el vicepresident de l'àrea d'Automoció Internacional de Capgemini, Markus Winkler.





Les preferències d'ús de vehicles ha canviat amb la pandèmia





La immensa majoria dels consumidors a Espanya ia tot el món segueixen preferint tenir un cotxe en propietat. Un 69% dels enquestats nacionals així ho indica, mentre que un 12% es decanta pel rènting i un 19% prefereix els lloguers a curt termini. A tot el món, la preferència d'ús de rènting és lleugerament més gran que a Espanya i arriba al 16%.





Entre altres dades, l'informe recull que els consumidors estan molt més oberts a el consum de serveis en línia des del vehicle, de manera que un 81% es decanta per eines de realitat augmentada o virtual i un 77% per l'ús de l'control de veu.





"Si bé la pandèmia va repercutir a curt termini en la demanda d'automòbils, ha accelerat tendències a llarg termini de vital importància: la digitalització, l'electrificació i els cotxes connectats. Les empreses que s'alcin amb el lideratge en aquests àmbits sortiran reforçades quan la crisi finalment amaini ", ha afegit Winkler, que ha indicat que els fabricants hauran de desenvolupar experiències atractives a bord d'el cotxe, com funcionalitats d'assistència a l'conductor i connectivitat.