Wayra, el hub d'innovació oberta de Telefónica, va invertir el 2020 en quatre startups tecnològiques barcelonines, especialitzades en ciberseguretat i realitat virtual.













Del total invertit per Wayra a nivell global, des d'Espanya es van realitzar inversions per valor d'1,8 milions d'euros en 15 startups, un 29% més que en l'exercici anterior. Els projectes estan relacionats amb intel·ligència artificial (IA), Internet de les coses (IoT), cloud, vídeo, realitat virtual, ciberseguretat, connectivitat, data analytics o fintech.





















Wayra reforça així el seu objectiu d'apostar per startups tecnològiques que tinguin encaix amb els projectes estratègics de Telefónica. La participació de Wayra és de fins a 250.000€ per empresa i ajuda a les companyies a desenvolupar negoci amb el grup i a connectar amb àrees de negoci clau de Telefónica. Les inversions de Wayra España són les següents:





1. Proppos: aquesta startup catalana desenvolupa un sistema d'autopagament intel·ligent i autònom per a menjadors, cafeteries o restaurants de menjar ràpid. Proppos reconeix els productes amb IA i accelera l'experiència de compra.













2. Payflow: nascuda a Barcelona en plena crisi de la Covid-19, aquesta startup permet als empleats d'una empresa poder cobrar la fracció ja treballada del seu salari en el moment que triïn, en lloc de cobrar-lo íntegre a final de mes.













3. Pridatect: té la missió de simplificar el compliment de la privacitat per a l'empresa a través de la seva plataforma i el seu programari RGPD i de protecció de dades. Pridatect forma part del portafolio de Telefónica Tech Ventures.





4. Countercraft: Wayra inverteix de nou en aquesta startup donostiarra, pionera en productes de contraespionatge i engany cibernètic per a detectar atacs dirigits. La startup té ja una llarga relació professional amb Telefónica, ha signat recentment un important acord amb el Departament de Defensa dels Estats Units i forma part del portafolio de Telefónica Tech Ventures.





5. Ludus: originària de Bilbao, aquesta plataforma va pivotar del desenvolupament de videojocs al seu model de negoci d'èxit: l'entrenament en indústria i emergència a través de la realitat virtual. Ofereix als professionals la possibilitat de practicar de manera habitual protocols d'actuació en situacions d'alt risc. També es tracta d'una reinversió.





6. Kymatio: és un SaaS (Programari as a Service) que identifica, analitza i proporciona tot el necessari per a gestionar els ciberriscos dels empleats. Desenvolupada a Madrid, la seva solució s'ha tornat més rellevant que mai per a protegir els empleats en el context del teletreball. Kymatio forma part també del portafolio de Telefónica Tech Ventures.













7. Humanox: és la creadora de les primeres canelleres connectades i intel·ligents del món, capaços de processar més de 50.000 dades per entrenament o partit, que ofereixen al jugador més de 40 mètriques dirigides a la millora del seu rendiment esportiu i la cura de la seva salut. La seva seu es troba a Cadis.





8. Galgus: la startup aposta per facilitar una connexió Wifi més ràpida. El seu Cognitive Hotspot Technology (CHT) optimitza l'eficiència de punts d'accés Wifi i encaminadors, augmentant el rendiment Wifi fins a 5 vegades. Juga un paper fonamental para impulsar la connectivitat en zones remotes o poc poblades.





9. Kenmei: aquesta empresa valenciana es dedica a proporcionar solucions autònomes per a operadors de xarxes mòbils. Ha desenvolupat una solució d'intelligència de xarxa que proporciona automatització en la classificació, segmentació i resolució de problemes de xarxa en diferents nivells operatius.





10. Alias Robotics: originària de Vitòria-Gasteiz, aquesta startup té com a missió garantitzar la seguretat en els robots. Entre els seus productes destaquen el RIS (Robot Immune System), que protegeix els robots del malware, o Alurity, que simplifica la cerca de ciberseguretat. Alias Robotics forma part del portafolio de Telefónica Tech Ventures.





11. YBVR: amb base en Sillicon Valley i present en quatre països, aquesta startup en la qual Wayra inverteix de nou s'especialitza en experiències immersives de realitat virtual. Aconsegueix la monetització d'entrades virtuals en, per exemple, esdeveniments esportius, permetent als fans transportar-se al partit i veure'l en primera fila.













Simulación de Realidad Virtual/ @Europapress





El 2020 Telefónica també va llançar dues iniciatives que completen l'estratègia en innovació oberta de la companyia. Es tracta de Wayra Builder, un Venture Builder corporatiu la missió del qual és aprofitar el talent i la tecnologia interna de Telefónica per a crear startups innovadores al costat d'inversors externs; i Wayra X, el primer hub 100% digital de Wayra pensat per a invertir a escala global en startups 100% digitals.





Des de Wayra X, s'ha invertit en els següents projectes:





1. Nannyfy: aquesta startup de Barcelona va reorientar el seu servei amb l'arribada de la Covid-19, passant de ser un marketplace offline de nannys o cuidadors a llançar Nannify TV i revolucionar l'aprenentatge i la cura virtual dels menors de dotze anys.





2. Peopple: es tracta d'una app per a descobrir les recomanacions d'amics i influencers favorits sobre diferents temes com a llibres, restaurants, música i tot tipus d'experiències. Té la seva seu a Madrid.





3. Blabla: és la plataforma d'educació en línia que, mitjançant vídeos curts, ajuda a estudiants d'anglès a connectar amb contingut elaborat per parlants natius recolzat en tecnologia de IA i machine learning. Originària, en aquest cas, de Shanghai.





4. Suscrip: l'app per a compartir pagaments domiciliats entre diverses persones (lloguer, internet, subscripció a plataformes de streaming, etc.), vinculant-se al compte bancari i simplificant els deutes amb pagaments automàtics prèviament autoritzats.









2020 també va ser l'any en què dos startups participades per Wayra es van integrar per primera vegada en la companyia. Telefónica Tech va adquirir Govertis i iHacklabs, amb l'objectiu de reforçar les seves capacitats en ciberseguretat incorporant talent emprenedor.





Al seu torn, Wayra va reforçar el seu compromís amb l'ecosistema emprenedor amb la signatura d'acords estratègics amb actors clau del món startup com a Llançadora, The Venture City, Startup València o Seedrocket i BStartup, impulsors de la iniciativa Venture on the Road, un roadshow únic concebut per a proporcionar accés a inversors i networking en diferents ciutats d'Espanya.





"Part de la recuperació econòmica de les nostres societats en 2021 passa per la reinvenció i digitalització massiva de sectors clau per al dia a dia de les persones. Els emprenedors capaços de resoldre els problemes diaris de milions de persones tenen molt a dir enguany i un món d'oportunitats per a créixer a escala global", explica Andrés Saborido, responsable global de Wayra. "Des de Wayra mirem el 2021 amb optimisme i compromesos, més que mai, amb les startups."









