14F. Illa proposa un "gran pacte català" contra la violència masclista

El candidat d'el PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha promès aquest divendres que, si és president de la Generalitat, promourà un "gran pacte català" contra la violència masclista, dotat amb 50 milions d'euros, per tornar a posar l'ideari socialista i feminista en pràctica.





Ho ha dit en una conversa telemàtica sobre feminisme amb la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, en què ha assegurat que en l'última dècada "les polítiques d'igualtat i feministes han brillat per la seva absència" a Catalunya.





Illa ha retret a la Generalitat que, entre 2015 i 2019, només 91 dones van rebre les ajudes previstes per a la lluita contra la violència masclista, mentre que van haver 7.000 sentències i 60.000 denúncies: "Això és anar enrere".





Salvador Illa ha proposat un "gran pacte català" contra la violència masclista @EuropaPress





En aquesta matèria, el candidat socialista s'ha marcat cinc prioritats inspirades en el Govern central que són fomentar la coeducació, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència masclista, garantir la igualtat laboral i salarial, promoure la corresponabilidad fomentant nous models de masculinitat , i lluitar contra el tràfic de dones i l'explotació sexual.





Ha subratllat que la solució no és aïllar-se, sinó estar connectats amb la resta d'Espanya, Europa i amb el món, i ha recordat que la violència masclista existeix "tot i que hi ha partits que van per darrere", en referència a Vox.





Calvo ha confiat que Illa sabrà atendre les reivindicacions feministes i li ha demanat que escolti a les dones de Catalunya "que porten molt de temps desateses institucionalment" i que davant els micromasclismes faci micropolítica, en les seves paraules.