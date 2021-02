Borrell demana a Rússia l'alliberament de Navalni i Labrov li respon amb els presos independentistes catalans

L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamat aquest divendres al ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, la posada en llibertat de l'opositor Alexei Navalni i els seus seguidors detinguts en les últimes setmanes, una exigència davant la qual Moscou ha respost traient a col·lació casos de brutalitat policial a Europa i la situació dels presos independentistes a Espanya.





Josep Borrell (EP)





En una roda de premsa des de Moscou després d'un primer contacte entre tots dos, Borrell ha insistit en l'alliberament de Navalni i ha recalcat que la UE espera que Rússia realitzi una investigació "independent i completa" sobre la seva enverinament el passat estiu.





El primer viatge en quatre anys d'un responsable d'Exteriors de la UE a Rússia ha estat marcat per la detenció i empresonament de l'opositor rus, que va ser condemnat aquest dimarts a tres anys i mig de presó per un presumpte cas de frau, un tema candent que s'ha colat a la roda de premsa conjunta de Borrell i Lavrov.





"Per descomptat hem parlat del cas de Navalni i sobre la gent detinguda en les manifestacions", ha assenyalat el cap de la diplomàcia a l'ésser repreguntant pel tema, al temps que ha insistit que una investigació "transparent" pot ajudar a "aclarir "el que ha passat amb l'opositor rus.





Aprofundint en això, el cap de la diplomàcia comunitària ha reiterat que la UE respecta la sobirania russa i la seva responsabilitat amb els seus compromisos internacionals, però considera que els temes de "llibertats polítiques, societat civil, Estat de dret i drets humans" són "centrals "per canalitzar la relació amb Rússia.





Després de les paraules de l'Alt Representant, Lavrov ha respost amb casos d'abusos policials viscuts a la UE i els Estats Units darrerament, per a, en aquest punt, treure a la palestra la situació dels presos independentistes com a exemple de "decisions judicials motivades políticament".





En un paral·lelisme amb les denúncies europees sobre la situació de Navalni, el ministre rus ha assenyalat que "els líders independentistes catalans són a la presó per organitzar un referèndum, una decisió que la justícia espanyola no ha revocat malgrat que tribunals d'Alemanya i Bèlgica hagin fallat en contra ". "Davant d'això, Espanya ha defensat el seu sistema judicial i ha demanat no dubtar de les seves decisions. Això és el que volem d'Occident en termes de reciprocitat", ha argumentat Lavrov.





Sobre la investigació per l'intent d'assassinat de Navalni, el polític rus ha tornat a posar en dubte l'enverinament, dubtant de la investigació de científics alemanys i ha criticat els "dobles estàndards" en la cobertura mediàtica del cas.





En aquest intercanvi de declaracions, Borrell ha respost que els Estats Units o la UE no estan exempts de casos de brutalitat policial, però ha defensat que quan això passa en un país amb un Estat de dret fort "hi ha formes de posar les coses al seu lloc i demanar responsabilitats ". "Aquesta és l'avantatge de tenir un sistema d'Estat de dret potent", ha tancat.





Preguntat per possibles noves sancions del bloc per l'onada de repressió, el responsable d'Exteriors de la UE ha evitat aprofundir en això i s'ha limitat a indicar que no hi ha propostes sobre la taula en aquest moment.





TROBADA AMB LA SOCIETAT CIVIL





Previ a la seva trobada amb Lavrov, el cap de la diplomàcia comunitària s'ha reunit amb representants de la societat civil russa als quals ha transmès el suport de la UE, en un moment en què el Kremlin ha estret el setge sobre l'oposició.





"La UE és i seguirà sent el principal suport als projectes de la societat civil al país", ha indicat el polític espanyol en un missatge a Twitter, tot i que el Servei Exterior de la UE ha evitat confirmar amb quina líders s'ha entrevistat.





Finalment, una portaveu de Borrell a Brussel·les ha confirmat en una roda de premsa que el cap de la diplomàcia europea no s'ha vist amb Navalni, encara que sí "està en contacte amb el seu equip".





"És inacceptable que Alexei Navalni estigui entre reixes, com podria l'alt representant reunir-se amb ell en aquestes circumstàncies? Donaria la impressió errònia que acceptem o estem d'acord amb la situació, i no ho estem", ha defensat la portaveu, Nabila Massrali.





RELLANÇAR La relació amb RÚSSIA





Malgrat les tibantors pel cas de Navalni i les creixents diferències amb Moscou, la qual cosa ha provocat un deteriorament en les relacions, l'Alt Representant ha defensat la conveniència del seu viatge i ha assenyalat que la UE i Rússia han de trobar espais en què treballar junts i desenvolupar "confiança mútua".





En aquest sentit, ha identificat temes com la cooperació enfront de la pandèmia, la lluita climàtica, la digitalització i assumptes internacionals com l'acord nuclear iranià, en què tots dos comparteixen l'interès que torni Estats Units.





El viatge de Borrell a Moscou serveix d'avantsala del debat les pròximes setmanes al si de la UE, amb la vista posada en el Consell Europeu de març en què els líders de la UE estudiaran com afrontar la futura relació amb Rússia.





"És important aclarir què volem fer per canalitzar les relacions. Hem identificat espais i diferents temes bilaterals i internacionals. Això és l'important", ha reflexionat l'Alt Representant.





En això ha coincidit Lavrov, que ha defensat un diàleg amb Brussel·les que sigui mútuament beneficiós i abordi les diferències existents. "El deteriorament de les relacions té conseqüències negatives i esperem que, quan revisi les relacions al març, la UE opti per una cooperació professional i pragmàtica", ha exposat el ministre rus.