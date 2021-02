José Ramón Bauzá: "En el pressupost comunitari no hi ha ni un sol cèntim d'euro destinat al turisme"

José Ramón Bauzá, eurodiputat de Ciutadans. Expresident de Govern de Balears. Portaveu del Grup Libera europeu en matèria de Transport i Turisme .També forma part de la Comissió d'Afers exteriors i membre de la Delegació de relacions amb la Península Aràbiga i els EUA.









Juan Ramón Bauzá amb el Port de Barcelona darrere / @Catalunyapress









- Senyor Bauzá, com s'està vivint a les institucions europees la situació de crisi provocada pel coronavirus?

-Bé és evident i cal ser honestos. En el moment inicial, Europa no va respondre com tots esperàvem. És a dir, cada país va tirar pel seu camí i no d'una manera ordenada i coordinada, i cada un va prendre les seves pròpies decisions. Però també és cert que immediatament es van començar a prendre decisions conjuntes. A el principi cada país va tancar les seves fronteres, sense comptar amb l'altre. De seguida es van crear els famosos corredors verds, on jo com a portaveu de Transport i Turisme vaig tenir implicació directa. L'objectiu dels corredors era assegurar un transport sense interrupcions i sense fronteres per a alguns productes bàsics essencials, com eren els productes peribles agroalimentaris, els medicaments, els materials de protecció. D'aquesta manera ens asseguràvem que aquest tipus de productes altament imprescindibles no anaven a estar interromputs en el trànsit i això que anava a ser una decisió temporal s'ha convertit en permanent des de l'inici de la pandèmia.





- Europa ha estat capaç de reactivar-se per fer front a la pandèmia?

-Sí. Jo crec que a més ha pres una decisió exemplar i històrica, i és que ha posat sobre la taula el major nombre de recursos econòmics de la història, uns 750.000 milions d'euros que d'una manera treballada, organitzada i coordinada ens permetran a cadascun els països membres tenir una ajuda que d'altra manera individualment no haguéssim pogut tenir accés. Espanya sense dubte, és un dels països més beneficiats, el segon, després d'Itàlia amb 140.000 milions d'euros.





- La crisi delcoronavirus ha fet canviar la geopolítica en el món?

-Sense cap mena de dubtes. A més, als que ens agrada i som uns apassionats de la geopolítica ens ha permès que també la gent, que potser no estava lògicament interessada per com influeixen i afecten determinats esdeveniments, no solament a un país o un grup de països, com és la Unió Europea, sinó a la resta del món decisions que després són d'afectació mundial. Hem pogut veure com un virus el procés d'expansió s'inicia a la Xina comporta presa de decisions en la resta del planeta. Això és el que perfectament defineix si som capaços de visualitzar com puc afectar en el temps a altres regions europees si la presa de decisions és correcta no només és un avantatge competitiu geopolíticament parlant, sinó que també és la salvaguarda econòmica de molts països.





- Vostè creu que un cop controlada la pandèmia res serà igual?

-Sí. I això ens defineix que també hem d'aprendre de tot el que ha passat. Hem d'aprendre a prendre decisions coordinades i consensuades. Cal assumir la capacitat de visualitzar situacions i compromisos d'alerta. Vaig a posar dos exemples: el primer, a el principi Europa no va saber respondre, a el segon tampoc, però crec que ara ha après. Vaig a parlar d'aquest tema. Catalunya és una de les afectades pel turisme. La primera de les decisions Europa no va saber respondre a la crisi de la fallida de Thomas Cook on nombroses regions, no només europees, si no inclosos espanyoles, les Illes Balears, les Illes Canàries i Catalunya es veuen afectades per una decisió que suposa a més la major repatriació de la història després de la Segona Guerra Mundial i on Europa no és prou àgil per preveure aquesta situació. Això s'ha vist.





Bauzá "Un dels sectors més afectats pel coronavirus és el transport" / @catalunyapress





El segon, és que nosaltres ja havíem avisat que això no ens podia tornar a passar, però ha passat amb la crisi corona vírica. Jo crec que ja no hi haurà tercera perquè Europa ja ha vist la necessitat d'anticipar-se a situacions de crisi imprevisibles i de tot s'ha d'aprendre.





-Quin paper ha de jugar Europa en la reactivació del turisme?

-Té un paper clau partint de la base que mai en la història d'Europa no hi ha hagut una estratègia turística europea perquè estava en mans de cada un dels països membres.





El turisme dins de la Comissió Europea suposa una part d'un sac general, que és la Comissió de Comerç Un dels meus objectius des de l'inici de legislatura ha estat precisament posar en valor, no una part de el comerç, sinó una indústria en si mateixa que es diu turisme.





Fins a tal punt és injuriada i deixada de costat que dels milers de milions d'euros del pressupost comunitari no hi ha ni un sol cèntim d'euro destinat al turisme i ara els comissaris, la Unió Europea i les institucions s'estan omplint la boca dient que un dels dos sectors més afectats pel coronavirus és el transport i turisme absolutament vinculat i que això suposa al voltant de l'15% del producte interior brut. Però, així i tot, jo he seguit demanant, fa 15 dies, el vaig tornar a demanar, una partida pressupostària específica per al turisme i encara es tanquen en banda.





És el moment que tots els països, sobretot els turístics, reclamem de fet i de dret, la importància d'un model turístic per a Europa.





- Encara seguim amb la problemàtica de la manca de vacunes que ha generat malestar en gairebé tots els països d'Europa. Com creu que acabarà el tema ?.

-Bé. Cal posar en valor el fet que la Unió Europea fa una bona estratègia a l'hora de voler fer una compra centralitzada i unificada de les vacunes, la qual cosa permet, en primer lloc, comprar en economia d'escala per a tots els països i que no es produïssin tensions internes per veure quins dels països membres podien accedir més ràpid a una compra centralitzada. Jo crec que és una gran fita que per primera vegada la Unió Europea faci aquesta compra en comú.





- En quin punt es troba el Corredor Mediterrani i quin creu que pot ser la data perquè pugui estar ja en funcionament?

-Doncs aquest és un dels temes que porto jo personalment des de la meva etapa com a president de Govern de les Illes Balears d'on ho vaig lluitar com a president i ara ho estic defensant i liderant com a portaveu de el Grup Liberal en Transport i Turisme.





És absolutament fonamental el desenvolupament i la finalització del Corredor Mediterrani, però ens trobem amb algunes característiques a tenir en compte. Depèn de la voluntat política dels països membres, és a dir en el nostre cas depèn de que Espanya, el Govern de la Nació vulgui veritablement impulsar-lo i fer les inversions pressupostàries, la inversió també en infraestructura, sobre el projecte d'infraestructura i voler fer-ho . Això depèn, en aquest cas, únicament i exclusivament de Govern de la Nació.





I on s'ha demostrat que, durant tot aquest temps, sense importar el color polític tingués la responsabilitat a nivell nacional no s'ha lluitat, impulsat, prou com perquè s'acabi. En l'última intervenció que vaig tenir al Parlament Europeu, davant de la comissària Adina Valean va ser exigir als propis comissaris, a la pròpia Comissió Europea que al seu torn pressioni a cada un dels països membres. Perquè recursos econòmics per part d'Europa hi ha, però si manca la voluntat de país membre a la fin es quedarà simplement en un desig i no una realitat.





"Catalunya sempre havia estat percebuda per part d'Europa com una regió de desenvolupament" / @ Catalunyapress





- Per a vostè, quin criteri s'han de seguir en el repartiment dels Fons Europeus?

- Espanya es beneficia amb 140.000 milions d'euros. Aquests fons europeus han de tenir un ús finalista i no es poden utilitzar per a despesa, ni per tapar forats ministerials.





Ha de ser cadascun dels països membres, el que identifiqui les prioritats i assenyali els projectes als quals es dedicaran. Quin és el nostre temor i per això vam votar en contra l'altre dia al Congrés?, l'opacitat amb la qual el govern pot prioritzar i destinar aquests fons. És a dir, nosaltres el que volem i així Europa també ho defineix, és que s'utilitzin per al desenvolupament digital, per a un procés d'inversió i d'actualització de noves tecnologies i de recuperació i generació de llocs de treball. El millor seria que participaran les comunitats autònomes i fins i tot determinats sectors productius, precisament perquè fos un projecte consensuat a el màxim dins de les necessitats d'un país.





Que ens hem trobat, que amb la decisió votada l'altre dia al Congrés, la gestió, la definició, la supervisió i l'elecció dels projectes seran únicament i exclusivament de Moncloa, on hi ha no hi haurà transparència i sí que hi haurà partidisme.





- Com es veu a Brussel·les la situació de Catalunya?

- A veure, Catalunya sempre havia estat percebuda per part d'Europa com una regió de desenvolupament, d'innovació, d'impuls, d'oportunitats. Sempre ha estat així. Però ara, malauradament, es veu com una terra on hi ha un conflicte social com a conseqüència que per sobre de qualsevol altra consideració estan anteposant els interessos polítics independentistes per sobre de l'interès general.





Barcelona era una ciutat receptora d'un gran percentatge de turisme internaciona l i més visualitzat com una ciutat cosmopolita, integradora i oberta a tothom. Ara mateix es visualitza com una ciutat amb problemes de seguretat, amb dubtes quant a les seves possibilitats econòmiques i ara que estem davant del port i vinculat de nou a el sector turístic on s'han perdut per voluntat política dels governants d'aquí nombroses escales d'inici i final de molts creuers. I és una evidència, perquè és una decisió política, el espantar el sector creuerista.





Nosaltres el que volem és recuperar la internacionalització, la convivència d'oportunitats i no el que es visualitza per aquells que porten 30 anys a Europa venent una realitat inexistent amb la complicitat, per absència dels governs nacionals que hi ha hagut a Espanya i des que nosaltres estem al Parlament Europeu, al menys jo personalment, estem explicant quines són les causes i quines són les mentides que durant 30 anys han sembrat els independentistes i en aquest cas ara també els polítics delinqüents pròfugs.









"Aquestes són unes eleccions on pot passar de tot" / @Catalunyapress





-Què opina de les eleccions catalanes?

-Partimos de la base que són unes eleccions condicionades pel que fa a participació com a conseqüència de la situació del coronavirus, jo he estat amb Carlos Carrizosa en alguns municipis i ens trobem que ens deien que tenien certs dubtes d'anar a votar, com a conseqüència , precisament, de si hi havia no suficient seguretat perquè es produïssin les votacions.





Aquestes són unes eleccions on pot passar de tot. Però on que crec que malauradament que el que tenim assegurat és una baixa participació com a conseqüència que la gent té por davant la seguretat o no de poder participar i un exemple d'això és la gran demanda de vot per correu que s'ha incrementat en més d'un 180% respecte a l'anterior legislatura.





En qualsevol cas, Ciutadans seguiran estant carrer com ha fet sempre per explicar la necessitat que un govern constitucionalista generi les oportunitats d'estabilitat, de concòrdia, d'oportunitats i de recuperació de llocs de treball basats en que tot món tinguem les mateixes oportunitats.