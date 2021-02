Sanitat creu que la variant britànica pot ser més greu i letal

El Ministeri de Sanitat ha reconegut que hi ha una "possibilitat real" que la variant britànica provoqui que el Covid-19, la malaltia que provoca el coronavirus, sigui més greu i, fins i tot, més letal.





PCR / EP





Així es desprèn de la 'Actualització de la situació epidemiològica de la variant B.1.1.7 de SARS-CoV-2 i altres variants d'interès', publicada aquest divendres pel departament que dirigeix Carolina Darias i que assenyala que fins a la data es han notificat a Espanya més de 400 casos confirmats d'aquesta variant en 14 comunitats autònomes: Madrid, Andalusia, Cantàbria, Balears, Comunitat Valenciana, Astúries, Múrcia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, País Basc, Galícia, Extremadura, Navarra i Catalunya.





A més, s'estan analitzant mostres d'altres casos sospitosos al Centre Nacional de Microbiologia i els laboratoris designats de les comunitats autònomes. Així mateix, Islàndia ha comunicat a través de l'EWRS la detecció de 4 casos positius amb aquesta variant a turistes procedents de Canàries. La variant va ser detectada també en aigües residuals de Granada el 17 de desembre de l'any 2020.





Segons els estudis realitzats, la variant està associada a una major capacitat de virus per transmetre el que pot associar-se a major incidència de la malaltia en els llocs on circuli àmpliament i no s'apliquin estrictament les mesures de prevenció de la infecció aquesta possibilitat es pot incrementar progressivament si la variant va incrementant la seva prevalença en els diferents territoris.





"A més hi ha una possibilitat real que pugui estar relacionada amb més gravetat i major letalitat", assenyala Sanitat en el document, en el qual es destaca que "el risc que es produeixi un augment progressiu en les hospitalitzacions associat a la circulació cada vegada major de la variant és per tant elevat, tant per l'augment de la incidència com per l'augment de la gravetat ".





En aquest moment hi ha evidències que B1.1.1.7 no afecta la capacitat de neutralització dels anticossos en persones immunitzades amb pautes vacunació completes, de manera que és probable que es mantinguin les eficàcies estimades de les diferents vacunes actualment disponibles.





Així mateix, Sanitat ha recordat que la variant, que es troba present a Espanya, i en alguns llocs on s'han realitzat estimacions d'incidència, està augmentant ràpidament, i la seva presència pot condicionar un augment de la incidència i possiblement la taxa d'hospitalització i la letalitat en les pròximes setmanes.





ALTRES VARIANTS

De forma paral·lela, el Ministeri ha informat que s'ha notificat l'aparició d'altres dues variants amb mutacions en la proteïna de l'espícula també associades a un augment de transmissibilitat. El 18 de desembre de 2020, Sud-àfrica va anunciar la detecció d'una nova variant que pertany el llinatge B.1.351 i denominada 501Y. V2, degut també a la mutació N501Y.





Aquesta mutació també està present en la variant britànica i ha desplaçat a la resta de variants circulants a Sud-àfrica des del mes de novembre, si bé Sanitat ha assegurat que "no hi ha evidències més virulència".





Alguns estudis mostren una disminució de la capacitat de neutralització de sèrums de pacients convalescents per la qual cosa preocupa que pugui produir un major nombre de reinfeccions o reduir parcialment l'eficàcia de les vacunes. Fins a la data, més de 700 casos han estat detectats en 28 països fora de Sud-àfrica, 200 casos en 11 països europeus.