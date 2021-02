La Síndica de Barcelona i el Racc creuen que l'Ajuntament de Barcelona ha de millorar la senyalització per a bicis i patinets

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i el Racc han recomanat a l'Ajuntament millorar la senyalització a la via pública destinada a ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP), com és el cas dels patinets.





Bicicleta a Barcelona / EP









Aquesta petició s'extreu de les conclusions de l'informe 'Convivència a la via pública derivada de la implantació de la xarxa ciclable a Barcelona', elaborat per la Sindicatura i l'Institute Mobility Racc, que també apunta a una millora de la infraestructura i manteniment dels carrils bici.





Vilà també ha recomanat analitzar els punts conflictius de la xarxa ciclable per abordar solucions, així com impulsar programes d'educació viària per donar a conèixer i promoure l'aplicació de la normativa de mobilitat aprovada aquest mes de gener de 2021.





Així mateix, ha instat a revisar la freqüència i sincronització dels semàfors per donar resposta als diferents models de mobilitat; reexaminar el mobiliari urbà per millorar l'ample de pas en certs carrils, i garantir una bona visibilitat.





Vilà ha recordat que cal un manteniment adequat de les vies existents i de la senyalització, especialment en els passos de vianants, carrils bici bidireccionals i els que es troben sobre la vorera, entre altres mesures.