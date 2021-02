El ministre de Ciència i Innovació visita les futures instal·lacions del DFactory BCN a la Zona Franca

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha rebut avui a la seva seu la visita del ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, per conèixer l'estat dels projectes que l'entitat desenvolupa en matèria d'indústria 4.0.





@Consorci de la Zona Franca de Barcelona





Duc, acompanyat pel delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, el CEO i vicepresident executiu de Leitat, Joan Parra; i el membre del Comitè assessor de Leitat, Joan Rangel, ha conegut les instal·lacions que albergaran el DFactory BCN, el major hub d'indústria 4.0 de al sud d'Europa, la inauguració està prevista per al proper estiu i generarà 1.500 llocs de treball directes i 5.000 indirectes.





Es tracta d'un innovador projecte impulsat pel CZFB i Leitat amb l'objectiu d'exercir de pol d'atracció per a empreses de tot el món que vulguin instal·lar-se a Barcelona per desenvolupar la seva indústria digital. Per a això, l'espai de 17.000 metres 2 comptarà amb unitats mixtes de recerca, centres d'excel·lència internacionals, laboratoris compartits amb l'última tecnologia 4.0, oficines, àgora de formació i una àrea d'incubació.





El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha agraït la visita del ministre Duc i ha destacat l'esforç de l'CZFB per "convertir la Zona Franca de Barcelona en un enclavament de referència per a impulsar activitats de robòtica, sensòrica, impressió 3D, blockchain, intel·ligència artificial o internet de les coses ".





Per la seva banda, Joan Parra, CEO i vicepresident executiu de Leitat, ha posat en valor que el Dfactory fomentarà la creació d'un ecosistema d'atracció de talent, tecnologia i inversió que posicionarà Barcelona i Espanya com Hub d'innovació i desenvolupament de la indústria 4.0 . "Volem que sigui un lloc de trobada per a les empreses tecnològiques més punteres i propiciar la col·laboració amb altres organitzacions per accelerar l'ecosistema tecnològic", ha apuntat.





El ministre ha visitat també l'ampliació de les instal·lacions de la 3D Factory Incubator, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D, que ell mateix va inaugurar el març del 2019. El desembre passat es va ampliar un 40% l'espai destinat a la seu del CZFB a la incubadora, aconseguint els 1.000 metres quadrats, com a conseqüència de la gran acollida del projecte, que compta ja amb més de 50 empreses incubades. D'aquesta manera, la 3D Factory Incubator disposa ara de nous equips d'impressió i una nova estació de post-processat, així com nous equips destinats al tenyit, grafit, escanejat i tractament de superfícies de peces impreses en 3D.