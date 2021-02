Augmenta la tensió entre Rússia i la UE després de l'expulsió de tres diplomàtics europeus pel cas Navalni

El Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia ha confirmat aquest divendres que ha expulsat tres diplomàtics d'Alemanya, Polònia i Suècia per suposadament participar en les manifestacions illegals en suport al líder opositor Aleksei Navalni.

El Ministeri havia citat prèviament l'ambaixador de la missió diplomàtica sueca, l'encarregat de negocis polonès i l'enviat de l'ambaixada alemanya perquè treballadors dels consolats generals de Suècia i Polònia a Sant Petersburg i l'ambaixada d'Alemanya a Moscou havien participat en les manifestacions illegals.

"Els diplomàtics que van participar en els actes il·legals han estat declarats persones non grates, d'acord amb la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques de 18 d'abril de 1961", ha manifestat el Ministeri en un comunicat que ha recollit l'agència russa Sputnik.

Les expulsions es produeixen enmig de la visita a Moscou del cap d'Afers Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, que ha lamentat el fet que els vincles entre Europa i Rússia han tornat a caure sota mínims per l'enverinament i empresonament de Navalni.

L'alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamat aquest divendres al ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, l'alliberament de l'opositor Aleksei Navalni i els seus seguidors, una exigència davant la qual Moscou ha respost portant a collació els darrers casos de brutalitat policial a Europa i la situació dels presos independentistes a Espanya.

En una conferència de premsa a Moscou després d'un primer contacte, Borrell ha insistit en l'alliberament de Navalni i ha recalat que la UE espera que Rússia engegui una investigació "independent i completa" sobre el seu enverinament.

"Per descomptat hem parlat del cas de Navalni i sobre la gent que han arrestat en les manifestacions", ha assenyalat Borrell, el qual ha reivindicat que una investigació "transparent" pot ajudar a "aclarir" què ha passat amb l'opositor rus.

Després de les paraules de l'alt representant, Lavrov ha respost amb els darrers casos d'abusos policials a la UE, punt en el qual s'ha referit a la situació dels presos independentistes catalans com un exemple de "decisions judicials motivades políticament".

El ministre rus ha assenyalat "que són a la presó per organitzar un referèndum, una decisió que la justícia espanyola no ha revocat malgrat que tribunals d'Alemanya i Bèlgica hi han resolt en contra".

"En comptes d'això, Espanya ha defensat el seu sistema judicial i ha demanat no dubtar de les seves decisions. Això és el que volem d'Occident en termes de reciprocitat", ha defensat.

La ministra d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha defensat que a Espanya "no hi ha presos polítics" després que el cap de la diplomàcia russa, Serguei Lavrov, hagi comparat el cas de l'opositor Aleksei Navalni amb el dels presos independentistes catalans, i ha recordat que Espanya és una de les 23 democràcies plenes, mentre que Rússia ocupa el lloc 124 mundial.

"A Espanya no hi ha presos polítics, hi ha polítics presos", ha dit la ministra, que ha desitjat que Navalni, que està empresonat, "pugui fer campanya i participar en les pròximes eleccions russes tal com fan els líders independentistes catalans que compleixen condemna".





Així mateix, ha apostat per no entrar en comparacions perquè "sempre són odioses" i ha recordat que Espanya és "una de les 23 democràcies plenes" mentre que Rússia ocupa el lloc 124 de 167 països i que aquí "tots els ciutadans tenen els seus drets i llibertats garantits".





