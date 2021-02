Badalona ha acceptat 370 al·legacions per no formar part d’una mesa electoral el pròxim 14 de febrer

Façana de l'Ajuntament de Badalona (EP)





L’Ajuntament de Badalona ha acceptat fins aquest divendres 5 de febrer 370 al·legacions per no formar part d’una mesa electoral durant les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer. Fins al divendres 12 les persones que així ho considerin poden presentar les al·legacions pertinents. Només s’estudiaran aquelles peticions que hagin estat notificades en un període d’un màxim de set dies abans de presentar l’al·legació. Aquesta xifra d’al·legacions acceptades (les presentades i rebutjades no es comptabilitzen) supera ja les de les eleccions de l’any 2017, quan va haver-hi 307 renúncies.





Les persones que han de formar part de les meses electorals van ser seleccionades mitjançant un sorteig que es va fer el passat 21 de gener. En aquest sorteig es van escollir un president i dos vocals per mesa i dues persones suplents per cadascuna de les persones seleccionades. A mesura que hi ha renúncies que s’accepten, es fan noves notificacions per cobrir les baixes. En aquest sentit, el mateix sorteig ja contempla la possibilitat de tenir reserves.





L’Ajuntament de Badalona no preveu fer un nou sorteig en cap cas, ja que aquesta és una competència de la Junta Electoral de Zona (JEZ). A més, per poder preparar possibles escenaris que no són de competència municipal, l’Ajuntament ha fet una consulta a la JEZ sobre la possibilitat que altres persones presents en els punts de votació puguin formar les meses en cas que sigui necessari.