Gamarra assegura que l'actual PP no té "res a veure" amb Bárcenas

Cuca Gamarra (EP)





La portaveu parlamentària del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha subratllat aquest dissabte que el seu president, Pablo Casado, és un polític "implacable" contra la corrupció i ha defensat que l'actual direcció de el partit no té "res a veure" amb el que fos el seu tresorer Luis Bárcenas.





En declaracions a el programa 'Parlament' de RNE, Gamarra ha contestat així a l'ésser preguntada sobre si la confessió de Bárcenas en relació amb el presumpte pagament amb diners 'b' de les obres a la seu de el partit pot enterbolir la tasca d'oposició que porta endavant el PP.





La dirigent popular ha començat deixant clar que al PP estan treballant dia a dia "per i per als espanyols" i remarcant que l'actual Executiva de el partit, amb Pablo Casado al front, no té "res a veure amb aquest assumpte" . "Mirem cap endavant", ha postil·lat.





JA HAN ESTAT "PROU CONTUNDENTS"





Sobre si el PP, tal com li exigeixen alguns partits, ha de donar més explicacions al voltant de les declaracions de Bárcenas, Gamarra ha apuntat que aquest és un assumpte que està en els tribunals i sobre el qual ja han estat "prou contundents" .





"Casado és implacable amb tota conducta que s'aparti d'un criteri ètic i moral i de compromís i exemplaritat amb els espanyols i, per tant, no tenim perquè fer res més", ha tancat.





Aquest mateix divendres, el líder del PP, Pablo Casado, va presumir de l ' "absoluta exemplaritat" que practica en el seu partit i es va desvincular del tot de Bárcenas i de qüestions que són de "fa 20 anys". "Aquest PP ja no existeix", va proclamar Casado, abans d'acusar a la Fiscalia que "depèn" de Pedro Sánchez de filtrar la confessió de Bárcenas "a deu dies de les eleccions a Catalunya".