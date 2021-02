Borrell naufraga en el seu viatge a Rússia: expulsió de diplomàtics i mencions a l'independentisme català

Josep Borrell recordarà la seva visita a Moscou. El primer viatge oficial a Rússia d'un alt representant de la UE des 2017 s'ha convertit aquest divendres en una successió de topades amb les autoritats russes que han culminat amb l'expulsió per part del Kremlin de tres diplomàtics europeus que van participar en manifestacions a favor de Alexei Navalni, l'opositor rus empresonat pocs dies abans del viatge.





Josep Borrell (EP)





Borrell, que va defensar durant tota la setmana que el viatge serviria per transmetre de primera mà la preocupació europea per la deriva repressiva a Rússia, davant l'oposició dels països de l'Est i els bàltics, ha vist com el Kremlin ha fet pagar amb successius menyspreus seva insistent petició d'alliberar Navalni.





En una tensa roda de premsa amb el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, l'Alt Representant primer ha estat preguntat per periodistes russos per la relació amb Cuba, un tema sense relació amb la visita per a major glòria del ministre rus, que ha fet un al·legat contra l'embargament nord-americà. "Això és com Palmeres a la Neu", ha ironitzat llavors el polític espanyol sobre la conveniència de la pregunta.





Després Borrell ha vist com la seva petició directa a Moscou perquè Navalni i els milers de manifestants detinguts durant les protestes prodemocràtiques siguin alliberats, era ràpidament desviada per Lavrov, que s'ha dedicat a treure els colors a la UE pels seus casos de violència policial, arribant a fer un paral·lelisme amb l'empresonament dels líders independentistes catalans a Espanya.





"Estan a la presó per organitzar un referèndum, una decisió que la justícia espanyola no ha revocat malgrat que tribunals d'Alemanya i Bèlgica hagin fallat en contra. Davant d'això, Espanya ha defensat el seu sistema judicial i ha demanat que no es dubti de les seves decisions . Això és el que volem d'Occident en termes de reciprocitat ", ha argumentat Lavrov.





Encara que l'alt representant ha evitat contestar la comparació amb els presos catalans, sí que ha insistit que un cas de brutalitat policial en un país democràtic pot dirimir-se en els tribunals. "Aquesta és l'avantatge de tenir un sistema d'Estat de dret potent", ha tancat.





Sobre la petició europea d'una investigació independent de l'atac contra Navalni, el ministre rus ha replicat posant en judici el criteri d'Europa i carregant contra la "arrogància" dels científics alemanys, que al costat de francesos i suecs van constatar l'enverinament. Segons la seva opinió, també la premsa ha contribuït a això aplicant "dobles estàndards" en la seva cobertura del cas de l'opositor.





Entremig, Borrell ha elogiat l ' "èxit" aconseguit per Rússia amb el desenvolupament de la seva vacuna, Sputnik V, arribant a dir que es tracta d' "una bona notícia per a tota la humanitat". A més, ha mostrat la seva confiança en què l'Agència Europea del Medicament (EMA) pugui certificar la seva eficàcia per al seu ús a la UE.





A primera hora del matí Borrell s'ha vist amb líders de la societat civil russa tot i que sense rastre de Navalni, i no sembla que ho vagi a veure en tota la visita. La diplomàcia comunitària ha argumentat que veure amb ell a la presó normalitzaria una situació "inacceptable".





La decisió de no anar a la presó es va prendre la jornada de dimarts, quan, a hores que el polític espanyol aterrés a Moscou, l'opositor va ser condemnat a complir condemna per un antic cas de frau reactivat mentre Navalni es trobava convalescent a Alemanya de l' enverinament que va patir a l'estiu.





TRIPLE EXPULSIÓ





La visita, considerada d'alt voltatge i objecte de gran debat a Brussel·les en el si de la UE, s'ha vist sacsejat amb una triple expulsió, que l'Alt Representant hauria conegut en plena reunió amb Lavrov. En concret, Moscou ha decidit tirar de país a diplomàtics d'Alemanya, Polònia i Suècia com a represàlia per la seva suposada participació en les manifestacions de suport a Navalni, il·legals a ulls de les autoritats.





"Els diplomàtics que van participar en els actes il·legals van ser declarats persones no grates, d'acord amb la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques del 18 d'abril de 1961", ha manifestat el Ministeri d'Exteriors en un comunicat recollit per l'agència oficial de notícies russa Sputnik.Estas accions, ha afegit, són "inadmissibles".





L'expulsió dels tres diplomàtics ha estat resposta amb duresa des dels països al·ludits. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha considerat que es tracta d'una mesura "injustificada", exemple del "allunyament de l'Estat de Dret" en què estaria incorrent Rússia, i el seu Govern ha convocat l'ambaixador rus a senyal de protesta.





El Ministeri d'Exteriors de Suècia també ha catalogat d ' "absolutament injustificada" l'expulsió, entre altres raons perquè nega "categòricament" la suposada participació d'algun dels seus diplomàtics en una protesta a favor de Navalni. Estocolm "es reserva el dret de prendre les mesures apropiades", segons una declaració remesa a Europa Press.





El Govern de Polònia, per la seva banda, ha convocat a l'ambaixador per informar-lo que el diplomàtic polonès expulsat només estava fent "tasques oficials", al temps que no descarta altres mesures si Moscou no revoca "la decisió errònia". En aquest sentit, tem un empitjorament de la "crisi en les relacions bilaterals".





Des Lituània, un dels països més crítics amb la situació a Bielorússia i Rússia, el ministre d'Exteriors, Gabrielius Landsbergis, ha criticat que el viatge no ha servit per a "guanyar res". "Oportunitats perdudes i reputació feta miques, a part de tres diplomàtics fora", ha valorat en un missatge a Twitter.





El viatge de l'alt representant ha coincidit a més amb una jornada a la subcomissió de Drets Humans de Parlament Europeu centrada en la situació a Rússia, fòrum en què l'activista russa Sacha Koulaeva ha criticat que el missatge que mana el Kremlin amb l'empresonament de Navalni "viola el sentit humà" i ha explicat que la situació és un indicatiu que Moscou "no farà cap intent d'ocultar la decisió sota cap procediment legal".





A més, des de la Eurocambra el Partit Popular Europeu (PPE) ha carregat durament contra el viatge lamentant que Borrell s'ha convertit en una "eina de la propaganda del Kremlin" i criticant que no està ajudant a la causa de Navalni.





El PPE ha qualificat de "bufetada a la cara" per als que defensen la democràcia que l'alt representant hagi realitzat una roda de premsa conjunta amb el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, mentre Navalni és a la presó.





Una altra de les crítiques més sonades ha arribat per boca de l'exsecretari general de l'OTAN Anders Fogh Rasmussen, que creu que "la geopolítica de la UE pot fer-ho millor". "Li tinc apreci a Borrell, però la seva visita a Moscou s'ha malinterpretat. Dempeus al costat de Lavrov mentre expulsa a tres diplomàtics de la UE, promou la vacuna Sputnik i promet més paraules buides sobre Navalni i els drets humans", ha lamentat.