14F. El sector agrari demana al pròxim Govern protecció, inversions i relleu generacional

El sector agrari ha demanat al pròxim Govern protegir el sector amb la Llei de la Cadena Alimentària, inversions dels fons europeus, incrementar la dotació pressupostària d'Agricultura, garantir el relleu generacional, i modernitzar l'administració per agilitar els tràmits burocràtics.





Camp de cultiu (EP)





Unió de Pagesos, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) i la patronal Pimec Agroalimentària consideren que els preus dels productes agraris són un dels grans reptes de les administracions.





El president de la Fcac, Joan Sarroca, ha afirmat que no es pot deixar una generació de gent que es dedica a produir "a la cuneta, sense tenir benefici i arruïnant cada dia", i passar en deu anys d'una capacitat productiva de 2 -3% al 0,7% actual.





La Fcac ha requerit incorporar el posicionament de les cooperatives a la Llei de la Cadena Alimentària, així com potenciar els observatoris de preus, i la Jarc ha demanat que el nou Executiu vetlli pel compliment de la norma i doti les inspeccions de "suficients" fons i eines.





La manca de relleu generacional i de rejoveniment del sector és una de les preocupacions dels representants agraris, de manera que el president de Jarc en funcions, Joan Carles Massot, demana "una aposta clara de l'administració" perquè l'activitat sigui atractiva, i així garantir la incorporació de joves i evitar el despoblament.





Fcac i Jarc han coincidit en la necessitat d'incrementar el pressupost de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, que ronda l'1% del Pressupost total de la Generalitat, el que Massot veu "molt just", i Sarroca creu que s'hauria de situar en el 2%.





FI ALS PROBLEMES BUROCRÀTICS





Una altra petició generalitzada en el sector és modernitzar l'administració, que sigui "més eficaç i més eficient", i solucionar els problemes burocràtics per desenvolupar l'activitat agrària a través d'una simplificació administrativa, segons Unió de Pagesos i Fcac.





El president de la patronal Pimec Agroalimentària, David Coll, ha alertat que s'està limitant i posant dificultats a la gent del territori que vol invertir en ell, pel que ha demanat al futur Govern "una nova manera de governar el territori" i que entengui les demandes reals de les comarques.





ELS FONS EUROPEUS





Els Fons Next Generation de la UE es veuen com una oportunitat per al sector: Unió de Pagesos creu que el Govern ha de fer una "aposta decidida", mentre que Fcac ja està treballant en alguns projectes perquè les cooperatives optin a ells.





El president d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha destacat que la crisi del Covid-19 ha mostrat la importància de tenir aliments prop de casa, alguna cosa en el que la Jarc coincideix, demanant un reconeixement del sector primari i agroalimentari com a sector essencial.





LA FUTURA PAC





Respecte a la futura PAC, Fcac ha demanat al nou executiu un posicionament "fort" per defensar allò que afavoreixi més a Catalunya, mentre que la Jarc ha requerit que s'incloguin sectors nous, com el de la fruita dolça.





El compromís amb el canvi climàtic és un altre dels compromisos plantejats: JARC ha advertit que amb el Covid-19 han vist com el sector no és un dels més influents sobre les emissions, i ha demanat que l'administració aposti pels objectius de l'Agenda 2030, com també ha defensat Pimec Agroalimentària.





DIGITALITZACIÓ I LOGÍSTICA





En termes d'inversió, Sarroca (Fcac) ha defensat una nova política de regadiu, un sistema d'assegurances "potent" i impulsar i consolidar des del Govern el model de seccions de crèdit de les cooperatives.





Per això ha reclamat apostar per la digitalització del sector per potenciar el comerç electrònic, així com consolidar la participació de les dones en la presa de decisions en els consells rectors de les cooperatives.





Coll ha assenyalat la importància de poder exportar mitjançant el transport aeri i marítim, i ha proposat que, per exemple, l'aeroport de Lleida sigui "un hub logístic importantíssim per al sector agroalimentari català".