Sindicats policials de Catalunya denuncien que se senten "abandonats" pel Govern central i convoquen manifestacions

JUSAPOL, JUPOL i JUCIL es concentraran el proper divendres a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per demanar la declaració de Catalunya de Zona d'Especial Singularitat i en protesta per l'abandó que viuen en aquesta regió els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l' estat per part de Govern d'Espanya.













Des de les tres organitzacions convocants s'ha posat de manifest el clima creixent de fustigació, atacs, odi i rebuig cap als agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, així com la tensió que pateixen els seus familiars, des de l'inici del procés independentista.





Un clima hostil que s'ha intensificat en els últims dies, amb motiu de les pròximes eleccions catalanes. Recentment representants de partits polítics independentistes, no han dubtat a utilitzar-nos en les seves campanyes electorals, recorrent a l'insult i a promeses d'expulsar als agents. Proclames polítiques que busquen encoratjar l'odi i augmentar els atacs cap als policies.





Per tant, des JUSAPOL, JUPOL i JUCIL se sol·licita als partits polítics, que deixin de polititzar el treball i la tasca encomiable realitzada diàriament per Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya, per la defensa de l'Estat de Dret. Som els garants de ple exercici, drets i llibertats el ciutadà, sense importar el territori espanyol en què ens trobem, reconeguts per la Constitució espanyola.





Demanem a Govern, que es comprometi a Catalunya, amb aquesta societat catalana constitucionalista, mostrant el seu suport cap a les FCSE i el rebuig directe i sense embuts a l'expulsió dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i les seves famílies de terres catalanes .





Aquest profund odi i atacs constants per part de les institucions catalanes només alimenten l'odi dels radicals, els quals en els últims tres anys s'ha anat incrementat produint la sortida de molts policies i guàrdies civils cap a altres comunitats autònomes.





Zona d'Especial Singularitat





JUSAPOL, JUPOL i JUCIL reclamen al Ministeri que apliqui les fórmules d'incentius per als agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que estiguin destinats a Catalunya de la mateixa manera que els destinats al País Basc o a Navarra, el que inclou un complement econòmic, dies de permís i baremació. Amb aquesta declaració s'aconseguiria l'arrelament dels Policies Nacionals i els guàrdies civils que presten el seu servei en aquesta comunitat autònoma, així com als nous destinats.





De la mateixa manera, es reduirien de manera considerable els trasllats a altres comunitats dels agents i les vacants que es produeixen per aquest motiu i amb això, aconseguir un servei continuat i eficaç, format per agents experimentats en la seva tasca més enllà del "primer destí "o" destí de pas "convertint aquestes comandàncies en destinacions estables.