Catalunya publica les mesures que suavitzen restriccions i el confinament comarcal

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte les mesures aprovades pel Procicat que suavitzen algunes restriccions contra el coronavirus i que estén el confinament municipal a comarcal a partir del 8 de febrer i durant dues setmanes.





Terrassa d'un bar (EP)





La resolució també amplia dues hores --una per dinar i una altra per a la menjar-- l'horari en què la restauració pot servir en el propi establiment: de les 7.30 a les 10.30 hores i de les 13.00 a les 16.30 hores.





Quant als gimnasos, es permetrà la seva obertura en espais tancats, sempre que es limiti l'aforament al 30% i que les activitats en grup no superin les sis persones i amb l'ús de la mascareta.





Les llibreries s'inclouen en el grup d'establiments comercials considerats essencials, pel que podran obrir els caps de setmana --incloses aquelles que es troben en centres comercials--.





Els estudiants universitaris de primer curs podran acudir presencialment a les classes teòriques, mentre que els altres cursos hauran de seguir fent-ho de forma telemàtica.





ANDORRA I ALT URGELL





Les noves mesures també permeten que Andorra i la comarca de l'Alt Urgell (Lleida) passin a funcionar com una sola unitat comarcal pel que fa a la mobilitat, de manera que es permetran els desplaçaments entre els dos territoris.





En canvi, es mantenen restriccions com el toc de queda des de les 22.00 fins a les 6.00 hores, a més del tancament dels comerços no essencials els dissabtes i diumenges, i no podran obrir cap dia aquelles botigues de més de 400 metres quadrats.





"SUPERAT EL PIC DE LA TERCERA ONADA"





La resolució destaca que, segons l'informe de l'Agència de Salut Pública de Catalunya del 5 de febrer, les dades d'incidència acumulada en les dues últimes setmanes "han baixat gradualment, com també la mitjana de casos diagnosticats", i que s'ha estabilitzat l'ocupació dels llits hospitalaris.





"Superat el pic de la tercera onada s'avança progressivament, però de manera lenta, i no es donen en aquest moment encara les circumstàncies" per aplicar el pla d'obertura progressiva de la Generalitat, detalla la resolució.