14F. Chacón: "A vegades ens cal un diccionari per interpretar a Borràs"

Àngels Chacón (EP)





La candidata d'el PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha retret aquest dissabte a la candidata de Junts, Laura Borràs, llevat clara quan parla d'implementar la república i li ha demanat no fixar una data, sinó treballar en la consecució de la independència: "a vegades ens cal un diccionari per interpretar a Borràs".





En una entrevista organitzada per l'agència CAN, Chacón ha defensat acordar un full de ruta consensuada entre els partits independentistes per aconseguir la independència: "Pot ser incòmode, que no agradi escoltar-lo, però o anem units amb una mínima full de ruta o no aconseguirem la independència ".





Per això ha demanat transmetre missatges clars, realistes i de manera unitària i no fer "una competició sobre quin és el més independentista", i ha dit que les forces independentistes han d'admetre que cal posar-se d'acord.





Ha assegurat que, si aconsegueixen representació al Parlament, "no regalarà la Presidència de la Generalitat" a Junts i a ERC a canvi de res i ha insistit que no donarà suport a una investidura del PSC ni tampoc la d'un govern que integri la CUP .





Tot i això, no ha descartat donar suport a PSC, si finalment governen a Catalunya, si proposen alguna mesura en benefici dels ciutadans i ha defensat que els acords amb els socialistes s'estan fent en molts àmbits i en altres administracions.





Ha explicat que escoltarà les propostes de Borràs i del candidat d'ERC, Pere Aragonès, abans d'arribar a qualsevol pacte per saber com plantegen un govern i valorar si els donen suport o no, i ha destacat que la primera de les condicions serà deixar de banda la confrontació i el bloqueig, i plantejar un 'model de país': "Si volen confrontar no ens trobaran".





Ha apuntat que els condicionants per donar suport a una investidura de Borràs són la promoció de la col·laboració publicoprivada, la defensa jurídica dels funcionaris de la Generalitat --en aquest sentit, li ha retret voler treure la defensa jurídica dels Mossos d'Esquadra -, l'impost de successions i la reducció de la pressió fiscal.





Finalment, Chacón ha dit que vol atraure el votant independentista que té un model de país, que opta per la centralitat i que no vol que els partits antisistema tornin a condicionar: "Vot per la independència i pel bon govern. Aquest és el vot del PDeCAT ".