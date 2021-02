Jordi Sánchez, de 'Plats Bruts' o 'La que se avecina', ingressat a l'UCI després de donar positiu en Covid-19

La pandèmia que afecta Espanya i a tots els països del món segueix afectant als ciutadans d'una manera desorbitada. En aquesta ocasió i tal com ha confirmat la revista 'Diez Minutos' Jordi Sánchez s'ha contagiat de coronavirus i es troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives. Una notícia que ens ha deixat sorpresos perquè mostra la realitat i la cruesa d'aquest virus que afecta tots per igual.





Per la seva banda, el diari 'ABC' ha publicat en exclusiva unes declaracions d'Alberto Caballero, director de 'La que se avecina' en què confessa que de moment es troba estable, així que si tot segueix igual, procediran a baixar-li la sedació . Jordi Sánchez, que interpreta un dels papers més divertits en aquesta sèrie, Antonio Recio, està evolucionant de forma favorable i és una persona d'allò més sana possible, de manera que podria recuperar-se lentament en les pròximes hores





A més del seu paper a 'La que se avecina', l'actor ha conquistat als espectadors amb altres interpretacions, com el seu paper a la pel·lícula 'Senyor, dóna'm paciència' o López a la ficció de TV3 Plats Bruts. La veritat és que és un dels actors més rellevants actualment en el panorama nacional i els seus seguidors s'estan bolcant amb ell a través de les xarxes socials pel que fa a s'han assabentat de la trista notícia. El seu últim treball va veure la llum ahir, l'estrena de 'Assassins tots' al Teatre Reina Victoria de Madrid, on podem veure a Carlos Sobera com a protagonista. L'última vegada que es va poder veure en públic va ser en l'assaig d'aquesta obra fa dues setmanes.