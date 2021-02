Espanya rebrà aquesta tarda les primeres vacunes d'AstraZeneca

Vacuna Covid-19 (EP)





Les primeres dosis de la vacuna d'AstraZeneca contra el coronavirus arribaran a Espanya en la tarda d'aquest dissabte, segons ha anunciat el Ministeri de Sanitat.





Aquesta vacuna s'administrarà només a persones amb edats compreses entre els 18 i els 55 anys, segons van acordar el Ministeri i les comunitats autònomes en el si de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.





Espanya segueix així l'estela d'altres països europeus com França, Alemanya o Bèlgica que han recomanat el seu ús únicament per a menors de 65 anys per manca d'evidències sobre la seva efectivitat, enfront d'altres com el Regne Unit que sí que la inoculen en més grans .





La passada setmana, l'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les sigles en anglès) va recomanar autoritzar la vacuna d'aquesta farmacèutica per a persones adultes, també en el cas dels majors de 65 anys. En qualsevol cas, cada país decideix sobre aquesta qüestió.





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ja va avançar aquesta mateixa setmana que Espanya podria no seguir aquesta recomanació i seguir els passos d'Alemanya, on el grup d'experts que assessora el Govern en matèria de vacunació ha recomanat que la vacuna desenvolupada per la companyia farmacèutica no s'administri a persones majors de 65 anys per evidència científica "insuficient".





Els assajos realitzats per AstraZeneca al Regne Unit, Brasil i Sud-àfrica van mostrar que la vacuna era segura i eficaç per prevenir el Covid-19 en persones a partir de la majoria d'edat.





Aquests estudis van involucrar a unes 24.000 persones en total, però la majoria d'ells tenien entre 18 i 55 anys, de manera que no hi ha prou resultats en participants més grans per a proporcionar una xifra d'eficàcia de la mateixa en aquest tram.





La Comissió de Sanitat va aprovar aquest dijous que les primeres dosis d'aquesta vacuna que arribin a Espanya, que rebrà 1,8 milions de dosis aquest mes de febrer, vagin destinades als professionals sanitaris i sociosanitaris en actiu no inclosos en els grups 2 i 3 .





Així, les primeres dosis que arribaran a la tarda d'aquest dissabte seran per al personal que no és de primera línia i que treballa en centres i establiments sanitaris i sociosanitaris, segons la definició recollida en l'Estratègia de Vacunació aprovada pel Sanitat.





Arribaran a les instal·lacions logístiques de la companyia a Espanya i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) serà l'encarregada de la distribució fins als punts designats per les comunitats i ciutats autònomes.





SEGONA DOSI: ENTRE DEU I DOTZE SETMANES DESPRÉS





La vacuna COVID-19 AstraZeneca s'administra en dues injeccions al braç, la segona entre 4 i 12 setmanes després de la primera. A la reunió d'aquest divendres, s'ha aprovat que l'interval recomanat en l'administració sigui de 10 a 12 setmanes entre la primera i segona dosi, tal com va avançar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la celebració del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut del passat 3 de febrer.





Aquesta mateixa Comissió de Sanitat va acordar aquesta setmana que a partir dels 80 anys únicament s'administrarien vacunes basades en ARNm, és a dir, les de Pfizer-BioNTech i Moderna.





QUATRE MILIONS DE VACUNES EN FEBRER





Espanya rebrà aquest mes uns quatre milions de dosis de les tres vacunes contra la Covid-19 autoritzades fins al moment per l'Agència Europea de l'Medicament, que permetran immunitzar a dos milions de persones, al voltant del 4 per cent de la població espanyola.





En concret, arribaran fins 1.810.575 dosis de la vacuna AstraZeneca, així com 1.779.579 de la vacuna de Pfizer i BioNTech --a les quals se sumarà una altra partida de 2.750.040 en març-- i fins 412.000 dosi de la immunització de Moderna.





Amb ella, així com altres que puguin ser aprovades a Europa com Janssen, Novavax i Curevac, Sanitat espera que al voltant dels mesos de març i abril hi hagi un increment "molt important" de les dosis disponibles a Espanya.





La previsió amb què treballa l'Executiu és la d'arribar a l'estiu amb el 70 per cent de la població espanyola immunitzada, més de 33 milions de persones.