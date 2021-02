14F. Félix de Azúa (Cs) titlla l'independentisme de ser la "ultradreta d'Espanya"

Dos dels fundadors de Cs, l'escriptor Félix de Azúa i el jurista Francesc de Carreras - CS





Un dels fundadors de Cs, l'escriptor Félix de Azúa, ha titllat a l'independentisme de ser "la ultradreta d'Espanya" i ha demanat votar a Cs per evitar un escenari polític a Catalunya similar al de 2006, quan es va fundar el partit.





En un acte telemàtic aquest dissabte a Barcelona en suport a la candidatura de Carles Carrizosa per al 14F, De Azúa ha definit a Cs com l'únic partit encara realment centrista i "l'únic que no ha mercadejat amb la Guerra Civil".





"Som l'únic partit capaç d'acabar amb una de les misèries més grans d'aquest país: el caïnisme de 'O ets dels meus o estàs perdut', 'O ets de dretes o d'esquerres'. Aquest caïnisme, que el portem arrossegant dècades, em sembla destructiu ", ha dit.





FRANCESC DE CARRERAS





El jurista Francesc de Carreras ha considerat que el canvi a Catalunya passa perquè Cs tingui pes en el Govern després del 14F, cosa que només veu possible "amb un partit que, encara que no ho sembli, es fa dir constitucionalista, que és el PSC , i amb un altre partit que sí que sembla constitucionalista i a més ho diu, que és el PP ".





"Aquesta és l'esperança per al proper 14F", pel que demana als electors evitar un pacte del bloc independentista perquè, segons ell, només volen la independència i la resta els és igual.

"Pot passar una altra cosa, gairebé la mateixa de 2006: que pactin PSC, ERC i els comuns (" que són molt pitjor que ICV, molt més absurda la seva mentalitat "): per a ell, Catalunya repetería el camí dels últims anys.