14F. Almeida acusa el PSC de posar un "cordó sanitari" al PP des de 2003

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha acusat aquest dissabte a PSC de fer un "cordó sanitari" al seu partit des de la conformació del primer tripartit, el 2003, i ho ha assenyalat com el principal enemic.









Almeida i Egea acompanyen Alejandro Fernández en un acte de campanya (EP)





En un acte de suport al candidat a les eleccions catalanes Alejandro Fernández a la part alta de la Torre de Collserola, a Barcelona, Almeida ha definit el Pacte del Tinell (del tripartit) com una aliança "que no deia precisament a la concòrdia i a la convivència ".





"Algun es preguntarà si podem entendre que el PSC vol pactar amb l'àmbit constitucionalista a Catalunya quan ja el 2003 va apartar de qualsevol pacte al PP", ha raonat.





L'alcalde ha assegurat que el candidat socialista, Salvador Illa, vol reeditar aquest tripartit després del 14F pactant amb ERC i els comuns: "Quan Illa diu 'fem-ho', pregunta't què? ¿Seguir en la deriva del Pacte del Tinell? ¿Pactar amb els que van a tornar a fer-ho? ".





Almeida ha assegurat que Illa "sap d'impostos el que sap de sanitat: absolutament res", i ha criticat que la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, fes aquest divendres una visita de campanya a Catalunya.





El primer edil madrileny ha dit que el seu objectiu és "superar l'època de divisió" entre Madrid i Barcelona, ja que la capital mediterrània i la capital d'Iberoamèrica han de treballar unides, per generar concòrdia i enteniment, segons ell.





TEODORO GARCÍA EGEA





El secretari general de PP, Teodoro García Egea, també ha alertat sobre la possibilitat d'un nou Govern d'esquerres: "No permetem que l'associació d'Illa i ERC ens porti una segona onada del tripartit de caos, d'enfrontament i de falta de prosperitat ".





A més, ha assegurat que aquesta aliança va lligada a la taula de diàleg entre governs: "És el comiat de solter del tripartit, és la litúrgia prèvia a l'enllaç del tripartit entre ERC i el PSC".





García Egea també ha criticat el candidat de PSC com a exministre de Sanitat: "Lamentablement, cap espanyol espera ja res de bo de Govern en la lluita contra la pandèmia. A Catalunya es tradueix en el fet que cap català espera res de Illa".





El número dos del PP ha sostingut que el vot al socialista "anirà a protegir els okupes i no als propietaris, anirà al caos de trànsit que viu avui Barcelona, a no fomentar la convivència sinó tot el contrari".





De forma paral·lela, ha considerat que les paperetes per Vox poden acabar "donant-li 140.000 milions d'euros en mans de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez per gastar sense cap tipus de control", en referència a l'abstenció dels de Santiago Abascal en la votació de l' decret de fons europeus al Congrés.





Els vots per al PP, en canvi, són vots "segurs", ha dit García Egea, i que es destinaran a baixar impostos, eliminar burocràcia i protegir els propietaris.





A més, ha dit sentir-se com un independentista des del mirador de la Torre de Collserola, envoltat aquest dissabte per una intensa boira: "En un núvol, sense veure el que hi ha 5 metres més enllà, sense veure el meravellós que és tendir ponts".