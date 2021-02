14F. Borràs no vol un govern d'esquerres a Catalunya: "Si sumen el tornaran a fer"

La candidata de Junts a les eleccions catalanes, Laura Borràs, ha demanat aquest dissabte una victòria clara el 14 de febrer per evitar un nou tripartit a Catalunya: "Hi pot haver un nou govern d'esquerres a Catalunya, un tripartit. Si sumen, ho tornaran a fer ".





Laura Borràs (EP)





"Junts és l'únic vot que permet garantir que a la Generalitat no hi haurà tripartit. No pactarem amb cap partit del 155 i tampoc acceptarem els seus vots. Som un vot útil per frenar el tripartit: no es pot ser soci a Madrid i fer veure que a Catalunya et baralles amb la seva sucursal ", ha exclamat en un míting presencial i telemàtic a Sant Cugat de Vallès (Barcelona), amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró i Àngels Ponsa.





Per Borràs, en aquesta campanya ha sorgit un nou partit, el de "junts contra Junts", perquè, segons ell, volen evitar que guanyin les eleccions i que en la pròxima legislatura s'implementi el mandat de l'1-O.





En la seva opinió, encara que el PSC i ERC ho neguin ara fent "teatre del ddolent", ha demanat remetre al que ha passat en municipis com Sant Cugat (Junts va guanyar les municipals però PSC, ERC i CUP van impedir que governés, ha dit), Figueres (Girona) i Tàrrega (Lleida).





Segons Borràs, hi ha diferents models de tripartit, i ha posat l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcaldessa Ada Colau va arrabassar l'alcaldia a ERC amb els vots de Manuel Valls.





"També hi ha el model de tripartit d'Espanya, que consisteix a investir Pedro Sánchez a canvi d'un diàleg que no ha existit, d'uns Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que prometen una pluja de milions que després és la sequera més absoluta, i de donar suport a estats d'alarma recentralitzadors ", ha apuntat.





CARLES PUIGDEMONT





En la mateixa línia s'ha pronunciat Puigdemont en la seva intervenció, en què ha afegit que Borràs és el "antídot contra el feixisme, contra els que blanquegen el feixisme, per part dels que volen governar des de Madrid i ajuden a governar des de Madrid, contra els que volen passar pàgina i contra els que ajuden a passar les pàgines ".





El també cap de llista de Junts a les eleccions, tot i no ser el presidenciable efectiu, ha defensat que al capdavant de la Generalitat es necessita "a algú que no es rendeixi a canvi de res", en al·lusió implícita a ERC.





"Necessitem a algú que no es deixi impressionar per copets a l'esquena, per les brillantors de la política cortesana de Madrid", ha assenyalat Puigdemont, que ha avisat el risc que hi hagi qui es pugui acomodar a Madrid, de vegades com a mal menor .





Sobre Vox, l'expresident ha acusat Sánchez de "blanquejar" a aquesta formació i de no haver estat exigent a l'hora de posar línies vermelles per aconsegueix el seu suport.





"Vox és la ultradreta més casposa, intolerant i més nostàlgica que hi ha en tot l'espectre de la ultradreta europea. Són els més 'trumpistes de tots els trumpistes' i els més xenòfobs de tots els xenòfobs", ha advertit.





CALVET I PUIGNERÓ, CONTRA EL TRIPARTIT





El conseller Calvet ha instat "a treure de sobre les dependències estèrils" de l'Estat perquè, al seu parer, ataquen les competències i els interessos catalans, i ha demanat buscar el vot útil cap Junts per poder governar la Generalitat i evitar el que va passar a Sant Cugat.





També ho ha demanat Puigneró, que, com Borràs, ha advertit que si PSC, ERC i comuns són majoria "ho tornaran a fer, i si ho tornen a fer el que segur que no hi haurà és la independència".





Per Ponsa, la cultura i la llengua són els pilars sobre els quals construir "un país millor", i creu que, si Borràs és presidenta, tot s'impregnarà de cultura com exconsellera també del ram, i per això ha recordat el compromís d'augmentar fins al 2% el pressupost del departament durant la propera legislatura.