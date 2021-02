Terrassa habilita una nova línia d’estacionament a la Ronda de Ponent

Ronda de Ponent, a Terrassa (Google Maps)





L’Ajuntament de Terrassa ha dut a terme aquesta setmana una actuació per senyalitzar una nova línia d'estacionament a la Ronda Ponent, en sentit Sud, entre l’avinguda de Béjar i el carrer de Josep Llimona. D’aquesta manera, el Consistori dóna resposta a la reivindicació dels veïns i veïnes de la zona, que havien perdut espais per aparcar a la via pública a causa de les obres que s’estan executant al sector urbà de Can Colomer.





La baixa intensitat de trànsit en aquest tram de la Ronda Ponent ha fet possible aquesta actuació, amb la qual es guanyen un centenar de places d’aparcament al llarg d’aquest tram del vial.





Aquesta acció no suposa cap altre canvi d’afectació a la línia d'autobús municipal, que mantindrà les seves parades habituals; així com tampoc serà necessari canviar cap de les bateries de contenidors existents a la zona.





La nova línia d’estacionament serà hàbil les 24 hores del dia i és una actuació de caràcter fix.