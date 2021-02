14F. Sabadell dubta que es puguin constituir les meses electorals i proposa crear un registre amb voluntaris

Amb la voluntat de garantir el correcte desenvolupament de la jornada electoral el proper 14 de febrer, l’Ajuntament de Sabadell està activant tots els mecanismes legalment possibles per tal d’assegurar-ho. En aquest marc, ja es contemplen mesures per garantir la constitució de les meses electorals, entre les quals el sistema de sorteig de designació dels seus membres. Això no obstant, i per tal de comptar amb les màximes garanties possibles, l’Ajuntament ha adreçat una consulta a la Junta Electoral sobre la possibilitat de comptar amb persones voluntàries que, si arribés a ser necessari, poguessin esdevenir membres de mesa percebent les corresponents dietes previstes per la legislació.









En cas de ser possible, l’Ajuntament demanaria a les persones interessades que s’inscriguin i poder cridar-les en cas que els titulars i suplents no es presentin el 14F, el que faria impossible constituir algunes meses electorals. Això es faria d’acord amb les instruccions que dicti la Junta Electoral.





Cal recordar en aquest sentit que el sistema de sorteig de les meses electorals a Sabadell està dissenyat per tal que si, per qualsevol causa, els titulars o suplents de les meses designats en primer terme queden dispensats de l’obligació de presentar-se el dia de les eleccions, altres ciutadans i ciutadanes passin a integrar cadascuna de les meses. Això no obstant, i per tal d’evitar incidències i contribuir en el possible al bon desenvolupament de la jornada, l’Ajuntament proposa posar en marxa aquest registre de persones voluntàries.





Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a percebre una dieta de 75€ i 65€ respectivament. Així mateix estan protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions. Tenen dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia i, en tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.





Així mateix, i atesa les actual situació sanitària, s’han previst tots els mecanismes de prevenció i protecció per a una jornada electoral segura.