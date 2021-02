Prohibida la caça major els caps de setmana en quatre parcs naturals de Barcelona

DIPUTACIÓ DE BARCELONA





Quatre parcs naturals de la província de Barcelona han posat en vigor aquest dissabte la prohibició de la Generalitat de caça major durant els caps de setmana, segons un comunicat de la Diputació de Barcelona.





La decisió s'aplica als parcs Serra de Collserola, Sant Llorenç de la Munt i l'Obac, Serralada de Marina i Serralada Litoral, per "minimitzar els riscos d'accident" pels molts visitants en cap de setmana, i la mesura s'allargarà mentre durin les restriccions de mobilitat municipals i comarcals pel coronavirus.





La captura i caça d'animals com el senglar habitualment està permesa en aquests espais naturals per considerar-se una activitat essencial per al control de les poblacions de les espècies i una reducció important del seu creixement.