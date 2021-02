Multen una dona que passejava el seu marit amb una corretja per poder saltar-se el toc de queda

ARXIU EP





Una dona al Canadà va ser multada per violar el toc de queda decretat per frenar el Covid d'una forma bastant peculiar.





En una ronda rutinària, la policia de Quevec es va trobar amb una dona passejant el seu marit amb una corretja. Quan la policia li va preguntar què estava fent, va afirmar que la seva parella era en realitat un gos, i que per tant, podia violar el toc de queda - al Canadà està previst que els propietaris de gossos puguin sortir a passejar a les hores on està vigent el toc de queda-.





L'excusa no va funcionar i tots dos van ser sancionats amb multes de prop de 1000 euros. Isabelle Gendron, de el Departament de Policia de Sherbrooke, va dir a La Tribune que "no van cooperar en absolut amb la policia" i la dona va dir que no pagaria la multa.