14F. Pedro Sánchez responsabilitza l'independentisme que els comicis siguin el 14F

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que les eleccions catalanes "se celebren el 14 de febrer perquè els partits independentistes no van ser capaços de posar-se d'acord per elegir un nou president" després de la inhabilitació de Quim Torra.





Pedro Sánchez a Salou (EP)





Ho ha dit aquest dissabte en un míting telemàtic a Salou (Tarragona) al costat del ministre i líder de PSC, Miquel Iceta; el candidat socialista, Salvador Illa, i el cap de llista per Tarragona, Rosa Ibarra.





El cap de l'Executiu ha lamentat la "desconcertant campanya electoral" en què ha lamentat que els representants públics i candidats no poden acostar-se a la ciutadania, però ha responsabilitzat els partits independentistes d'aquesta situació.





Sánchez es referia al fet que Torra sabia que podien inhabilitar i que ERC i veus del seu propi partit li demanaven fixar una data electoral però no ho va fer: els comicis van quedar fixats per al 14F a l'quedar inhabilitat i al no haver-hi un acord parlamentari per investir un altre candidat tot i ser una càmera amb majoria independentista.





El president Sánchez fa aquesta anàlisi després que el Govern signés un decret per posposar els comicis a el 30 de maig després d'acordar-amb diversos grups parlamentaris, en una decisió que va ser recorreguda i que el TSJC va decidir suspendre mantenint les eleccions en la data fixada per llei .





La decisió de l'TSJC ha estat interpretada pels partits independentistes com una estratègia des de l'Estat per a beneficiar la candidatura de PSC, Salvador Illa, a què les enquestes llançaven un bon resultat en aquest moment, tot i que Sánchez ha rebutjat aquesta interpretació.





"Diguem coses que són veritat, perquè hi ha coses que s'estan dient per part de l'independentisme que són desconcertants. Les eleccions qui les convoca ser al Parlament per la incapacitat dels independentistes de posar-se d'acord una vegada més", ha tancat.