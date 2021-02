Santiago tindrà els seus primers taxis aeris el 2022

Imatge de l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la





Santiago serà un dels escenaris escollits, juntament amb la ciutat anglesa de Cranfield i les holandeses Amsterdam i Rotterdam, per acollir una demostració de el projecte dels anomenats 'taxis aeris'.





D'això ha informat el consistori local a través d'un comunicat emès aquest dissabte, en què detallen que el regidor Sindo Guinarte va mantenir una reunió amb representants de l'Institut Tecnolóxico de Galícia, un dels participants en un projecte impulsat per un consorci de 17 entitats d'Europa i Estats Units.





Així les coses, la capital gallega serà una de les seus que acolliran les primeres proves d'aquest sistema amb el qual es busca "revolucionar" la mobilitat en els entorns urbans.





Durant els propers dos anys es durà a terme els treballs, previ pas al fet que, a la tardor de 2022, tingui lloc una demostració que es desenvoluparà també a Cranfield, Rotterdam i Amsterdam.





A més dels 'aero-taxis', també es provarà la introducció a les ciutats d'altres sistemes aeris no tripulats, com els drons de repartiment de mercaderia o els sistemes no tripulats per a emergències.





A través de proves reals i simulacions, el projecte explorarà les possibilitats que ofereix la mobilitat aèria en els entorns urbans a l'hora de descongestionar el trànsit o reduir els temps de trajecte.









D'altra banda, l'alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha estat designat per part de la Federació Gallega de Municipis i Províncies (Fegamp) com el seu representant en el Comitè de Coordinació Aeroportuària de Galícia.