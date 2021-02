Mor en un accident de moto el socialista Llorenç Rodado, alcalde d'Alfara de Patriarca (València)

L'alcalde de la localitat valenciana d'Alfara de Patriarca, Llorenç Rodado, ha mort aquest dissabte als 59 anys en un accident de moto a la província de Castelló, segons han confirmat a fonts municipals.





Llorenç Rodado (EP)





L'Ajuntament d'Alfara de Patriarca ha decretat dol oficial al municipi durant els dies 6, 7 i 8 de febrer i les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal, ha explicat el consistori en la seva pàgina web i xarxes socials.





Els fets han passat durant el matí d'aquest dissabte. El Centre de Gestió de Trànsit informava de la mort, a les 10.15 hores, d'un home de 59 anys al sortir de via i xocar contra un obstacle a la CV-194, al seu pas pel terme municipal de Vallat.





Llorenç Rodado va accedir a l'alcaldia d'Alfara de Patriarca a l'any 2015. Anteriorment, havia estat el portaveu del PSPV-PSOE a l'Ajuntament. També va ser regidor de Foment al consistori.





Enginyer de professió, feia classes a la Ford i també era el president de la mancomunitat del Carraixet. Estava casat i tenia una filla de 22 anys.





"GRAN DEFENSOR DELS VALORS SOCIALISTES"





El PSPV-PSOE de la província de València, en un missatge publicat al seu compte de Twitter, ha lamentat la pèrdua de Rodado, a qui han recordat com un "gran defensor dels valors socialistes". La formació ha enviat una forta abraçada a la seva família, amics i companys de l'agrupació socialista, així com a tot el municipi d'Alfara de Patriarca.





En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que Llorenç Rodado "ha treballat pel seu poble, Alfara de Patriarca, fins al final". "Gràcies per fer municipalisme, progrés i servei públic", ha agregat.





La delegada de Govern a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, i la Diputació de València, en aquesta mateixa xarxa social, han enviat el seu condol a la família, corporació local, veïns i al PSPV de la localitat valenciana.





Per la seva banda, el secretari general del PSPV de l'Horta Nord, Joan Carles Fulgencio, ha mostrat la seva "commoció" i la de "tots els socialistes" per la mort de Rodado. "Que la terra et sigui lleu, company", ha afegit.