Alerten sobre un nou tipus de ciberatac que pren el control de tots els teus dispositius, fins i tot el cotxe

El 'Ransomware of Things' és una evolució de 'programari' maliciós que en lloc de segrestar la informació o les dades, controla tots els dispositius connectats a Internet, impedint que l'usuari els utilitzi fins a pagar un rescat.





Un atac de 'Ransomware of Things' no dóna d'un atac de 'ransomware' habitual, però també s'utilitza un virus conegut com a 'jackware', un programari maliciós que tracta de prendre el control de dispositius connectats que no processen dades.





El 'programari' maliciós s'aprofita dels baixos nivells de seguretat dels dispositius IOT (de l'Internet de les Coses) per prendre el seu control, ja que solen tenir el sistema operatiu desactualitzat o no compten amb eines de protecció.





La principal amenaça és que, en un entorn on tots els dispositius estan connectats a una mateixa xarxa, el cibercriminal podria manejar al seu gust electrodomèstics, subministraments d'electricitat o aigua a les llars més connectats, com adverteixen des de l'empresa de ciberseguretat Check Point.





No obstant això, els riscos augmenten en altres aspectes de la vida quotidiana com la seguretat viària. Actualment, cada vegada hi ha més cotxes connectats a Internet (s'espera que per a finals d'any seran un 22% del total mundial) i moltes de les funcionalitats que ja ofereixen, com obrir i tancar el cotxe o encendre el motor, poden realitzar-se a través d'una app mòbil.





En els futurs cotxes amb pilot automàtic, mitjançant el 'Ransomware of Things', el cibercriminal podria prendre el control de el vehicle posant en risc la vida dels seus ocupants i altres conductors.





Segons dades de Check Point, proveïdor líder especialitzat en seguretat, en el tercer trimestre del l'any passat aquests ciberatacs van augmentar un 160 per cent, fet que suposa que, de mitjana, cada setmana el 8 per cent de les empreses són víctimes d'aquest virus.





"És fonamental adoptar un enfocament de ciberseguretat centrat en la prevenció de riscos i amenaces abans que arribin a produir-se", adverteix el director general de Checkpoint, Mario García.