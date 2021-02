Koeman: "Estem matant els jugadors, no podem continuar així"

L'entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha assegurat que la càrrega de partits d'aquesta temporada està "matant els futbolistes, i que això s'ha d'"aturar" per evitar que es lesionin de gravetat, i ha insistit que creu que els àrbitres són "honrats" i que en cap cas xiulen "en contra" del seu equip, a més d'advertir del perill del partit d'aquest diumenge contra el Reial Betis a la Lliga Santander.









Ronald Koeman (EP)





"És molt difícil tenir tants partits per a un club gran. Ens hem de comunicar amb els jugadors per veure com se senten i com estan físicament. De vegades cal donar-los descansos per poder tenir a tothom en les millors condicions. És difícil per a un jugador jugar cada partit. A parer meu, és massa; estem matant els jugadors. No podem continuar així, cal parar, matarem els jugadors", ha declarat en roda de premsa.





No obstant això, el preparador neerlandès ha assegurat que veu l'equip "bé i recuperat" malgrat la càrrega de partits. "És un moment difícil, perquè portem molts partits, quatre amb pròrroga i molts fora de casa, viatges, arribar tard... Ens hem de recuperar, i es pot fer molt millor quan guanyes que quan perds. Estem en un camí en què la gent està contenta, estem fent una bona feina. Hem d'estar preparats per al proper partit", ha apuntat.





En aquest sentit, no ha desvetllat si reservarà algun jugador per al primer partit de les semifinals de Copa contra el Sevilla. "Mai és bo que un entrenador digui quin partit és més important. Tots són importants. Sóc d'anar dia a dia i partit a partit. És la millor manera de preparar els partits", ha insistit, abans d'assegurar que no li agrada la idea de tenir un porter diferent per al torneig de Copa, raó per la qual no va jugar Neto contra el Granada.





"No sóc un entrenador que deixa jugar el segon porter a la Copa. A cada eliminatòria parlem sobre el porter i vaig parlar amb 'Dela' --José Ramón de la Fuente, entrenador de porters-- i vam decidir jugar amb Marc. Potser (que Neto) sigui el porter contra el Sevilla, encara no ho hem decidit, ja veurem. No sóc tan estricte, depèn de moltes coses", ha afirmat.





"No puc negar que l'altre dia estava molt content i molt orgullós de l'actitud de l'equip. Però no sé quant de temps, perquè el futbol és un esport estany; avui tenim sol i demà pot ploure. Em va agradar molt l'altre dia", ha reconegut sobre el partit al Nuevo de los Cármenes.





En un altre ordre de coses, no es va mostrar d'acord amb les paraules de Gerard Piqué, que va assegurar que els collegiats són més favorables al Reial Madrid. "Són paraules de Gerard, és la seva responsabilitat. Jo no puc parlar d'anys anteriors, perquè no estava per aquí. Aquest any hi ha hagut decisions en què no hem tingut molta sort, però no vull dir que tinguem els àrbitres en contra. Sempre crec que qualsevol àrbitre xiula allò que veu, i a més hi ha el VAR. Es pot crear polèmica per penal de l'altre dia contra el Granada, que per a mi no és suficient per xiular-lo, però són decisions de l'àrbitre. Sempre penso que l'àrbitre és honrat", ha exposat.





"LA LESIÓ DE SERGI ROBERTO ÉS UN PAL PER A TOTHOM"





D'altra banda, ha reconegut que la nova lesió de Sergi Roberto, que ja va estar diverses setmanes de baixa aquesta temproada, "és un pal per a tothom". "Li vaig preguntar a Sergi Roberto en el descans del partit contra el Granada com estava i si aguantava i em va dir 'estic molt bé, no tinc cap molèstia'. Vuit minuts més tard, es va lesionar una altra vegada", ha indicat.





"És mala sort, cal acceptar-ho. Cal tenir ànims. Hem parlat aquest matí, li dono ànims i li desitjo que es recuperi i estigui bé per ajudar l'equip una altra vegada", ha manifestat, i ha reconegut que ja se'l pot "descartar" per a l'anada de l'eliminatòria de la Lliga de Campions contra el Paris Saint-Germain.





No obstant això, no ha volgut valorar l'estat d'Ansu Fati després de la seva segona operació. "Per respecte al jugador, no sóc la persona que he de parlar sobre la seva recuperació. Cal tenir respecte per ell i no sóc partidari de treure les coses. Quan hi hagi alguna cosa, ho comunicarem. El més important és que es recuperi amb tranquillitat. Té molt futur per davant i cal fer les coses bé", ha expressat.





En canvi, sí s'ha mostrat content amb la millorança del francès Antoine Griezmann. "Recordo que quan vaig signar pel Barça, vaig trucar Antoine i li vaig dir que tenia moltíssima confiança en ell, li vaig dir que se sentís important. Al principi no tenia efectivitat, però mai no he tingut dubtes sobre ell. Té autocrítica, i això és important com a jugador. Sempre ha treballat moltíssim per donar el millor de si mateix. No se li pot demanar més", ha desvetllat.





Sobre Ousmane Dembélé, ha explicat que ha "millorat molt físicament" i quant a "ritme". "És boníssim, té un contra un, és ràpid, m'encanta. Està molt posat, estàmolt alegre i cal seguir així", ha assegurat sobre el davanter francès.





Finalment, Koeman ha insistit que el futur de Leo Messi només està en mans d'ell mateix. "Jo crec que hi ha només una persona que pot decidir sobre el seu futur, que és Leo. A nosaltres com a club i a mi com a entrenador ens agradaria que es quedés més anys aquí, i mirem de donar bones sensacions perquè ell estigui content; si ell està content com està aquesta temporada dona a l'equip molta efectivitat, que la necessitem. És un jugador impressionant per la seva qualitat i té molta energia per ajudar l'equip. El futur està a les seves mans", ha conclòs.