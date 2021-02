14F. Recortes Zero rep el suport de 40 organitzacions en aquestes eleccions catalanes

El 14-F la papereta de Recortes Zero - Grup Verd - municipalistes estarà en tots els col·legis electorals de Catalunya en un moment difícil per a Catalunya.













Els que donen suport a la candidatura Recortes Zero afirmen en el seu manifest "no hem de romandre a l'marge, ni abstenir-nos per les dificultats. A contra, és el moment de

treballar per sortir de la crisi més forts com a individus i com a país ".





I per sortir d'aquesta crisi des Recortes Zero volen: Impulsar la Unitat i Solidaritat enfront de la pandèmia sanitària i econòmica, afrontar la crisi redistribuint la riquesa i defensar la Unitat de el Poble treballador, posant fi a un Procés que ens ha enfrontat i dividit per enriquir a unes elits privilegiades.









Per tot això des Recortes Zero - Grup Verd - municipalistes defensen un pla integral basat en:





1.- Conquerir una Sanitat a prova de pandèmies, revertint les retallades i augmentant la inversió.

2.- Crear un Fons d'Emergència, amb 5.000 milions d'euros, per rescatar els sectors més castigats. Cap confinament total o parcial sense ajudes.

3.- Acabar amb la dependència exterior en productes sanitaris, impulsant una indústria pròpia i verd.

4.- Enfortir els Serveis Socials, destinant recursos suficients per gestionar amb rapidesa les ajudes.

5.- Promoure des del Parlament el blindatge constitucional de les pensions, per frenar la seva privatització.

6.- Crear un Fons Especial de reindustrialització i Ocupació, a què contribueixin els grans bancs que operen a Catalunya i que s'han beneficiat de l'rescat.

7.- Establir límits salarials en l'Administració de la Generalitat. Que ningú cobri més de 5 mil euros a l'mes, perquè ningú cobri menys de mil.





Per a aquest partit "és el moment de posar al centre les demandes populars desterrades durant molt de temps de la política catalana" ja que segons la seva opinió "Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra han executat la major onada de retallades socials, saquejant els recursos de Catalunya i ningú que es digui d'esquerres pot ser el seu còmplice ni deixar de denunciar-".





Per tot això, els signants d'aquest manifest de Recortes zero- Grup Verd-Municipalites que volen ser "la veu dels municipalistes al Parlament" donen suport a aquesta iniciativa política.









