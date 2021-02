14F. Una abstenció del 30% afavoriria l'independentisme a les eleccions catalanes

Si l'abstenció arriba al 30% el candidat de PSC, Salvador Illa, pot fracassar en el seu "sorpraso electoral" ja que el vot constitucionalista és el més desmobilitzat en aquestes eleccions catalana.









@EP









Durant aquesta campanya es precibe que tant Pere Aragonès des d'ERC com Laura Borràs de JxCAT respectivament es retroalimenten i mobilitzen als seus votants en els seus discursos en contra de Madrid, però també amb les seves pròpies disputes.





De manera que l'enquesta 'fresh' del CIS de Tezanos no deixa de ser la foto amb la que somia Sánchez i hi ha altres versions d'enquestes que afavoreixen molt a el separatisme en el cas que l'abstenció afecti, com s'espera, a el vot dels més moderats.





Mentrestant, a la dreta Casado i Abascal s'ataquen i ha sortit a la palestra històrics com Alejo Vidal Cuadras i defenestradas com Cayetana Álvarez de Toledo. I en aquesta batalla sembla que la radicalització de la política pot acabar afavorint a Vox davant el PP, el que seria un desastre per Casado, i també sembla que CUP es menjaria als comuns i podemitas.





En aquesta ocasió en la lluita entre ERC i JxCa sembla clar que Carles Puigdemont ho té molt difícil davant el lliure Oriol Junqueras, exigint com fa altra declaració DUI unilateral si els secessionistes superen el 50% dels vots, el que podria ser cert i una altra conseqüència de l'abstenció.





Mentre Oriol Junqueras obertament ha renunciat a una DUI i l'ha substituït per una Mesa de Diàleg amb el govern de Sánchez, una cosa que milloraria els resultats d'ERC davant el PSC, ja que han convençut a les seves bases que els indults i una consulta "no vinculant 'és assolible en la situació actual.