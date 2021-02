14F. El Govern es planteja suspendre la publicació de resultats electorals si no es poden constituir totes les meses

Un dels dubtes més importants és què passarà amb la constitució de les meses electorals, després que molts ciutadans hagin alegat que no poden anar-hi. I davant això el Govern assegura que es podrà fer amb normalitat, i ja es planteja diversos escenaris per aconseguir-ho.









Però si alguna mesa no estigués constituïda a les 10 del matí, la llei preveu que els ciutadans que hi estiguin assignats votin 48 hores després. I si són moltes les meses que no poden constituir-se per manca de gent segons el director general de Processos Electorals, Ismael Peña-López en una entrevista al Via Lliure de RACC1 afirma " que en aquest cas, que considera improbable, es plantejarien suspendre la publicació de dades per no influenciar en la votació".





"Si hi ha moltes meses que no es poden constituir, serà un problema molt gros. Podria afectar el sentit del vot (dels electors cridats 48 hores després), perquè podrien fer un vot molt més tàctic (coneixent ja l’escrutini)"





En aquest sentit ha afirmat "hem previst aquesta eventualitat. El que podem fer és suspendre no la recepció de dades, sinó la seva publicació. Fins i tot estem preveient ni tan sols sumar les dades, de manera que no hi hagi filtracions"





De moment però, el Govern encara no té clar quin seria el nombre de meses sense constituir-se que els portaria a prendre aquesta decisió. Encara que "ho ignorem, però tenim molt temps. Ho sabríem a les 10 del matí. Els col·legis tanquen a les 8 del vespre i triguen una hora o dues a començar l’escrutini " ha dit Ismael Peña-López director general de Processos Electorals.





Així ha dit "tindríem temps per parlar amb les candidatures, amb la Junta Electoral Central, amb les juntes electorals de zona... amb la mateixa taula de partits, que la vam muntar per a aquest tipus d’eventualitats".





ELS SUPLENTS DE LES MESES S'HAURAN DE QUEDAR FINS LES 10 DEL MATÍ ALS COL·LEGIS





És per això que Peña-López avisa als suplents que "és probable que s’hagin d’esperar fins a les 10 per saber si, finalment, els ha tocat o no estar a una mesa, ja que pot ser que finalment hagin d’anar a una altra de diferent, que no tingui prou gent. Els suplents s’haurien de quedar a les meses fins a les 10".





A més si finalment els toca anar a una mesa electoral d’un altre municipi, la Generalitat ja té previst un pla per facilitar-ho. L’administració electoral vetllarà perquè puguins moure’s. "Ja hem parlat amb els cossos de seguretat per veure quin volum (de trasllats) podrien assumir. O si no, hauríem de posar un taxi o un altre tipus de servei privat".





COM ES FARAN ELS TESTS ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS





López també ha explicat com ho han de fer els membres de les meses electorals per poder-se fer un test d’antígens i ha afirmat "estem creuant les dades de les juntes electorals amb les de Salut, per fer-los un SMS personalitzat. Si no arribéssim a tothom, els titulars i primers suplents poden trucar al seu CAP".