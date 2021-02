A Joan Carles Monedero li ve de gust ser alcalde de Madrid

Monederr ha concedit una entrevista a l'Agència EFE, en què s'ha llançat un globus sonda postulant-com un possible candidat disposat a "estendre ponts" entre Podem i els afins a Manuel Carmena integrats en Més Madrid d'Iñigo Errejón.













En aquest sentit sabent com funcionen els estresijos de les primàries de Podem i sent el seu lampista polític més evident, afirma que "sempre dic que no té sentit estar acompanyant i que quan et diguin que has d'assumir una responsabilitat diguis que no vols. La meva tasca no és, crec, tenir càrrecs de representació, em sento útil fent el que faig, però seria hipòcrita dir 'd'aquesta aigua no beuré' ". Tal qual.





Monedero vol pescar en aigües revoltes i s'ofereix com a "persona capaç" de sumar els vidres trencats que ha deixat en Podem després de la excisió d'Iñigo Errejón, sobre qui moneder no dubta a tornar a tirar d'argumentari victimista i infantil: "Estic disposat ha parlar fins i tot amb Errejón, el que passa és que m'ha bloquejat a Twitter "com si tal situació no amagués res darrere i ell fos la part conciliadora i dialogant. En moltes parts d'Espanya han d'estar afartant a riure amb el cínisme del Fundador de Podem que es calça abric de xai sobre la seva pell de llop aficionada als "picnics".













Així amb tota la seva gran cara afirma que sobre "Errejón té la sensació que jugava un interès molt personal, - ell no ho juga? - i que els va deixar colgados- ells no el van deixar a ell? - i que no ha respost a una estratègia diferent i segueixen volent transformar Madrid en concret però també Espanya- finançant webs que ataquen periodistes -, és a dir, volen seguir vivint del conte polític "sine diem".





Per Monedero "la separació va ser absurda, inútil, no ha servit per res i el que cal és reconèixer els errors i que les forces progressistes parlin entre si- és a dir que li eligan a ell com a candidat pel mètode de l'assentiment i ajupint el cap-.





La vida de Monedero ha canviat molt i ara es guanya molt bé la vida com a tertulià i defensor a ultrança com a únic fundador de Podem que li queda a la formació i davant qualsevol de les múltiples polèmiques en què ha estat relacionat el partit en els últims anys: casoplón a Galapagar, al cas Dina i la més recent polèmica per l'ús d'una funcionària de màxim nivell com a mainadera dels Iglesias-Montero.





