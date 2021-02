Espanya ha de accelerar la vacunació per assolir l'objectiu d'immunitat marcat per la UE

Espanya ha de trepitjar l'accelerador de la vacunació per assolir l'objectiu de la Unió Europea: tenir a el 70% de la població vacunada a l'estiu i s'ha d'augmentar en 57.000 persones immunitzades cada dia perquè amb el ritme actual la fita de la immunitat de ramat s'aconseguiria a Espanya en una mica més d'un any, retardant així la recuperació econòmica.









Recentment, Reyes Maroto, ministra d'Indústria i Turisme, va assenyalar la Setmana Santa com a possible data per reactivar el turisme d'interior, però fins i tot altres membres de Govern han descartat aquesta possibilitat.





Fins dijous, 682.909 persones es troben entre els immunitzats a Espanya, mentre que l'Executiu ha distribuït a les autonomies 2.218.755 de vials.













La ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de reiterar aquesta setmana que "a l'estiu" s'assolirà l'objectiu de la immunitat de ramat, va assegurar que, durant els propers dos mesos, es rebran altres 6,7 milions de vacunes dels fabricants Pfizer , Moderna i AstraZeneca. És a dir, el Govern té assegurats 8,9 milions de dosis fins al març.













A Espanya s'han de recepcionar i inocular al voltant de 50 milions de vials de cara a l'objectiu i per a això han d'entrar 8,3 milions de dosis cada mes, una fita complex si als fabricants amb els quals ja es treballa no se'ls afegeixen altres .





Cal ressenyar que Europa està, des d'aquesta setmana, estudiant incloure la vacuna russa, Sputnik V, entre les que es puguin a fer servir dins de la Unió. L'alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat Comuna i vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell va qualificar la Sputnik V com una "bona notícia per a la humanitat", durant un acte Moscou.