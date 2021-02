14F. VÍDEO. Illa: "Us ho garanteixo: ni hi haurà tripartit ni hi haurà 'Procés'"

Iceta veu a el Govern "rovellat" i demana dos presidents que no es donin l'esquena / @EP

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha assegurat aquest diumenge que no preveu que després de les eleccions es formi un govern tripartit ni s'allargui el procés independentista: "Tindrem un govern progressista".





Ho ha dit en un acte a Girona acompanyat pel president de Govern, Pedro Sánchez; la presidenta de Congrés, Meritxell Batet; el ministre de Política Territorial i primer secretari de PSC, Miquel Iceta, i el cap de llista per Girona, Sílvia Paneque.





"Tenim les idees molt clares. Us ho garanteixo: ni hi haurà tripartit ni hi haurà 'Procés'. Tindrem el nou govern progressista que Catalunya necessita. Ni hi haurà independència ni hi haurà decadència. Tindrem el nou govern progressista que Catalunya necessita", ha reiterat.













@PSC





Ha definit la seva candidatura com el vot útil i ha advertit que "els vots que no van a el PSC cauran en sac foradat i beneficiaran a ERC i Junts, que no es suporten però tornaran a governar junts. Podeu confiar. Aquesta vegada sí que hi haurà una utilitat a l'vot. No us abandonarem ".





Ha dit que està cansat de "repartiments de carnets de catalanitat" i ha demanat votar sense etiquetes, amb el cap, amb el cor i sense pensar en els seus orígens ni en els vots que van emetre en el passat, perquè vol liderar una nova etapa integradora.





Per això, ha dit que vol ser un president al servei de tots els catalans: "No seré el president d'un bloc sinó el que solucioni els problemes reals i urgents de Catalunya", que creu que el Govern ha desatès.





MIQUEL ICETA



Iceta ha assegurat que Catalunya ho té tot i ha al·ludit a el clima, ubicació geogràfica, treballadors, sindicalistes, emprenedors, els empresaris, estudiants, centres de recerca i servidors públics, però ha assegurat que aquests últims anys Catalunya "no ha sortit endavant per culpa d'un Govern rovellat ".





"I quan un govern està rovellat cal posar '3 en 1': parar la decadència, acabar amb la incompetència i governar per a tots", ha clamat el ministre en referència a la candidatura d'Illa.





Ha assegurat tenir pressa perquè Illa es posi al capdavant de la Generalitat i tenir així a "dos presidents que no es donin l'esquena i es donin la mà i facin avançar a tots".





MERITXELL BATET



Batet ha retret a la Generalitat que només ha ofert a Catalunya el procés sobiranista i ha estat "perdent energies després d'una quimera, un miratge fals", i mentrestant s'han perdut qualitat en els serveis públics i cohesió social, segons ella.





"Han fet mal a la convivència entre catalans, però no podem viure d'això. Cal passar pàgina, que vol dir no viure de l'conflicte", ha dit sobre el Govern independentista, i ho ha contraposat amb el programa d'Illa, que assegura que va més enllà d'un procés d'independència.