14F. Junqueras: "Ompliu les urnes de dignitat i llibertat amb les paperetes d'ERC"

@EP





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha cridat aquest diumenge a la ciutadania a omplir les urnes el 14 de febrer per aconseguir una victòria d'ERC que serveixi per avançar cap a "la més gran de les victòries".





"Ompliu les urnes de dignitat i llibertat amb les paperetes d'ERC. Que ompliu les urnes amb república, amnistia, amb amnistia, que ompliu les urnes amb autodeterminació i que feu possible aquella victòria que ens ha de portar a la més gran de les victòries ", ha dit en l'acte central de campanya al Centre Cultural de la Mercè de Girona.





Ha afirmat que ERC no s'ha rendit mai davant l'adversitat i per això reclama a la ciutadania que els doni l'oportunitat de governar: "Feu tot el possible per anar a votar el 14 de febrer, per anar a omplir les urnes de democràcia, de llibertat, de dignitat i de república. no ens deixeu sols. Nosaltres no ho hem fet mai, mai us hem deixat sols, ni tan sols tancats dins d'una presó ".





VÍDEO ACTE CENTRAL DE CAMPANYA ERC













@ERC