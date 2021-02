Denunciat per presumptes amenaces amb un rifle a independentistes en un vídeo

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest diumenge a la comarca de l'Alt Camp (Tarragona) un home per difondre per Twitter un missatge en vídeo en què presumptament amenaça independentistes amb un rifle a la mà.













@Mossos





Els Mossos li han confiscat vuit armes de foc que tenia al seu domicili després de prendre-li declaració, segons ha informat el cos policial.





El missatge diu: "Bon dia. Aquí, preparant-me per al diumenge. Per si se li ocorre a algun 'perroflauta' d'aquests aparèixer amb una bandereta d'aquestes com els de les Borges. Es van a ... Mare meva, quan. .. callo perquè puc dir barbaritats. I com vingui algun Picamoixons, aquest serà primer. vinga, vinga, us espero demà a les 12.45 allà, al Portal Nou. us espero ".