14F. Garzón retreu a l'independentisme subscriure la "política de retallades" del PP

@EP









El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha retret que una part de l'independentisme "va subscriure la política de retallades" de l'PP a l'Estat, i afirma que sense aquest suport no hagués estat possibles, en les seues paraules.





El ministre ha acusat el PP de dur a terme a l'Estat un "robatori sistemàtic" que, segons la seva opinió, ha estat paral·lel a la pèrdua de drets de la classe treballadora.





Per contra, per a Garzón, el Govern de coalició amb Podem ha demostrat que hi ha una manera de gestionar la crisi "diferent a la que el 2008 va costar tant patiment i llocs de treball a les classes treballadores".





El ministre ha defensat la necessitat que la candidatura dels comuns guanyi aquest 14F, perquè "parlar de cures és parlar de polítiques feministes i també de defensar la sanitat pública, l'educació pública i les pensions".





A més la candidata d'ECP per Girona, Rosa Lluch, s'ha dirigit als electors socialistes, als quals els ha demanat el vot per a En Comú Podem aquest 14F si volen "un Govern d'esquerres".





"A tota la gent que ha confiat en nosaltres en el passat, a tots els socialistes de cor que volen un govern nítidament d'esquerres i catalanista, que sàpiguen que tots els vots d'En Comú Podem seran vots a el servei d'un Govern progressista", ha tancat.