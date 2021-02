14F. La Junta Electoral sancionarà TV3 perquè no ha complert amb la "proporcionalitat i neutralitat informativa" en la campanya electoral

El 5 de febrer de 2021, el Partit Demòcrata Català (PDeCAT) , va interposar recurs contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en relació a la cobertura informativa de TV3 de la campanya electoral per a les eleccions del 14F per entendre que aquesta cobertura vulnerava els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa.













@EP





En el seu escrit el PDeCAT aportava un estudi en relació a la cobertura de les diferents forces polítiques en els espais "TN migdia" i "TN vespre" entre el 29 de gener i el 4 de febrer de 2021 de què resulta que el temps dedicat a les diferents formacions polítiques va ser el següent:





- ERC-CATSI: 10:27.

- PSC: 09:25.

- Cs: 08:51.

- PP: 08:53.

-JUNTS: 08:30.

- CUP-G: 08:30.

- ECP-PEC: 08:25.

- PDeCAt: 07:25.

- VOX: 00:52.









Per al PDeCAT "aquests temps no es corresponen amb els que correspondrien al recurrent en funció dels resultats obtinguts en les darreres eleccions autonòmiques, sent la força política que menys presència va tenir en els programes analitzats, situant-se fins i tot per darrere de el grup polític significatiu JUNTS, el que seria contrari al que preveu la Instrucció de la JEC 1/2015 ". Per aquest motiu "es requereixi a la CCMA perquè durant la resta de dies de campanya electoral proporcioni al PDeCAT una coberta informativa que respecti la seva representativitat d'acord amb els resultats obtinguts en les últimes eleccions a Parlament de Catalunya, el que implicaria que el PDeCAT sigui la segona formació política amb més cobertura informativa ".





LA JUNTA ELECTORAL DÓNA LA RAÓ AL PDeCAT





Aquest diumenge s'ha conegut que la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha estimat el recurs plantejat pel PDeCAT el passat 5 de febrer "declarant que la cobertura informativa realitzada per la CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio) vulnera l'obligació de proporcionalitat que exigeix la Instrucció 4/2011 de la JEC en relació amb l'art. 66 de la LOREG ".





Per això requereix "a la CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio) perquè en els dies que resten de campanya repari el desequilibri produït en relació al PDeCat".





A més li exigeix "que aporti immediatament a aquesta Junta Electoral el detall de la cobertura realitzada a les diferents formacions polítiques que concorren a les eleccions autonòmiques de el 14 de febrer d'acord amb el que s'indica en el Fonament de Dret 4".









Àngels Chacón candidata d'el PDeCAT / @EP





I que a partir d'ara "l' aporti diàriament, fins al dia 14 de febrer, inclòs, abans de les 12:00, a aquesta Junta Electoral el guió detallat dels programes" TN migdia "i" TN vespre "del dia anterior, així com els vídeos d'aquests programes ".





També en la seva resolució la JE de Barcelona ha volgut recordar "a la CCMA la seva obligació d'ajustar la cobertura informativa de les eleccions autonòmiques a les obligacions que es deriven de l'art. 66 de la LOREG i de la Instrucció 4/2011 de la JEC, de 24 de març de 2011, tal com ha estat modificada, per la Instrucció 1/2015, de 15 d'abril ".





I té previst "iniciar expedient per infracció electoral fa a la cobertura informativa realitzada per la CCMA en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al 14 de febrer de 2021".