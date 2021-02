14F. VIDEOS. Abascal: "Ni a cops de pedra, de cap manera, podran impedir que ocupem els carrers amb llibertat"

A Salt s'han tornat a produir aquest diumenge altercats en l'acte de campanya de VOX com va passar aquest dissabte a Lloret de Mar.













Fotografia del twiter d'Ortega Smith / @VOX





Davant d'això el líder de la formació, Santiago Abascal, en un tweet ha asseverat "recuperarem la llibertat per a tots els catalans. Ni a cops de pedra, de cap manera, podran impedir que ocupem els carrers amb total dignitat i llibertat. Avui a Salt (Girona ) donant suport als nostres regidors i votants ".









@VOX









A més Abascal ha afegit després de dos dies de llançament d'objectes en els mítings de la seva formació, VOX, a Catalunya, "avui a Salt els cadells terroristes de la Generalitat ens han agredit amb pedres i objectes durant una hora. Passivitat total dels Mossos que ni han protegit la nostra integritat física, ni la nostra llibertat, ni la democràcia, tolerant agressions i delictes. Ni un pas enrere "













Santiago Abascal recollint de terra els tomàquets i cebes que els han llançat durant el miting a Salt / @Vox





En un altre tweet Javier Ortega Smith ha afirmat "aquestes femelles d'acer llançades contra diputats nacionals i candidats és la forma en què entenen la democràcia els cadells de la Generalitat".













@OrtegaSmith





El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat posteriorment que portaran a la Junta Electoral Central (JEC) i "als tribunals" al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i als responsables de l'incident aquest diumenge en un acte de Vox a Salt (Girona), en el qual diversos manifestants han llançat objectes contra els participants del mítin.



Ho ha dit en un acte aquest diumenge a la tarda a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el qual ha acompanyat al candidat de Vox per al 14F, Ignacio Garriga, i en el qual també han estat el portaveu de Vox en el Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, i el portaveu del Comitè d'Acció Política de Vox, Jorge Buxadé.



Abascal ha retret que els militants de Vox no ataquen els mítings dels altres partits, mentre que en els seus es viuen incidents d'aquest tipus "per gent seguint instruccions d'alguns mitjans" que segura que demanen un cordó sanitari a Vox.





"Això és incitar a l'odi i això acaba en la violència que patim. Però per què ho fan? Perquè no volen que es parli dels problemes reals. I ja us dic, la qual cosa faran és mossegar la pols quan governem, perquè hauran de començar a treballar com tots els ciutadans honrats", ha afegit.





També ha enlletgit que aquest diumenge ERC hagi organitzat un acte juntament amb el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i que "mentre a Otegi se li deixava parlar, a Vox se li assetgés i es prohibeix exercir els seus drets polítics".





"Avui estava Otegi, suposo que celebrant els morts de Hipercor. Podrien haver convidat a Troitiño, que avui ha sortit de la presó, i així dissimulaven una mica menys", ha enlletgit.



El candidat del 14F per Vox, Ignacio Garriga, ha afirmat que Vox posarà fi " al 'procés' i a construir una oposició necessària" en el Parlament; i que enfront de l'odi i sectarisme de l'independentisme, en les seves paraules, defensaran la prosperitat i la llibertat. "Us cansareu d'escoltar-nos aquests dies i durant la pròxima legislatura del Paralment, perquè no canviarem ni un millímetre els nostres principis. Perquè hi ha alguna cosa que s'està despertant a Catalunya", ha afegit.



Respecte a l'acte de Salt d'aquest diumenge, ha acusat el candidat d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, als partits d'esquerra i als mitjans de comunicació d'enviar a la "torba separatista a tirar rosques, pedres i objectes" a l'acte de Vox.



Ha acusat l'independentisme d'haver "segrestat la llibertat i calcigat els drets i llibertats amb les ordres del Govern i del Govern", i els responsabilitza dels incidents que s'han produït en els seus mítings.





"Perquè els diem als partits d'esquerra i als mitjans: No ens acoquinarem, no suspendrem ni un acte de campanya. Farem més actes en places de Catalunya, perquè estem abanderant la llibertat, per a recuperar-la perquè ens l'han arrabassat durant dècades", ha resolt.





VIDEOS ALDARULLS DE LA CAMPANYA VOX A SALT





Llançament de tomàquets, cebes i ous feia els simpatitzants de Vox





















@Vox





Pluja d'objectes a Salt repel·lida amb paraigües.

















@VOX