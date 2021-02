Comença el judici per la "caixa B" del PP

Enmig de la campanya electoral del 14F s'inicia aquest dilluns el judici per presumpta caixa 'b' de PP pendent de si l'extresorer de l'partit Luis Bárcenas farà més 'confessions' sobre com es finançava el que "era el seu partit", després que remetés un escrit a la Fiscalia Anticorrupció revelant que moltes de les donacions d'empresaris que va rebre la formació política van ser a canvi d'adjudicacions públiques.





La vista oral es centrarà en si el PP va destinar fons procedents de la presumpta caixa 'b' per pagar la reforma de la seva seu nacional al carrer Gènova de Madrid i no a la donacions finalistes anotades en els anomenats 'papers de Bárcenas', la investigació es desenvolupa en el Jutjat Central d'Instrucció número 5.





El judici, que porta pendent de celebració gairebé sis anys des que l'exjutge de l'Audiència Nacional José de la Mata acordés l'obertura de judici oral, s'iniciarà marcat per l'escrit de Bárcenas que es va donar a conèixer fa pocs dies i que per la Fiscalia Anticorrupció, no té gran valor si l'extresorer no aporta proves del que aquí afirma.





S'inicia el judici per presumpta caixa 'b' de PP pendent de més "confessions" de l'extresorer de el partit Luis Bárcenas. foto @EuropaPress

El Ministeri Públic demana en aquest cas per Bárcenas cinc anys de presó, que s'acumularien a la condemna de 29 anys de presó i un mes que ja està complint per la primera època de la trama Gürtel.





Bárcenas, que ha canviat d'estratègia de defensa i reafirma la seva disposició a col·laborar amb la Justícia, assegura que "des de l'any 1.982 va existir institucionalitzat un sistema de finançament de l'

Partit Popular amb percepcions en B que es realitzaven a través de donatius ".





Continua dient en aquest escrit que el llavors tresorer de el partit, Álvaro Lapuerta era l'encarregat de rebre i gestionar aquests fons que es guardaven en una caixa forta. En aquest punt, Bárcenas ha precisat un matís respecte al que va declarar en el judici de la Gürtel.





COMISSIONS FINALISTES





En aquesta ocasió, en la qual va denominar a la caixa 'b' com "comptabilitat extracomptable", va destacar que els donatius "no tenien caràcter finalista" --és a dir, no estaven dirigides a obtenir determinades adjudicaciones--, sinó que els empresaris feien aquestes aportacions econòmiques per a "donar un cop de mà als partits polítics". Ara, aclareix que "és cert que la immensa majoria d'aquests donatius" no tenien naturalesa finalista, però que alguns casos si.





Afegeix en el document enviat a l'Ministeri Públic que "de totes aquestes actuacions era perfectament coneixedor senyor Mariano Rajoy". "Fins al punt que a principis de 2009, vam tenir una reunió al seu despatx, en el qual vaig mostrar els papers d'aquesta comptabilitat B, espetándome que com podia seguir conservant tota aquesta documentació comprometedora, que va acabar, personalment, destruint-la a la màquina destructora de papers, sense saber que jo guardava còpia d'aquesta documentació ", relata Bárcenas.





A més, acusa Rajoy, als exministres María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretaris generals de el partit), Federico Trillo, Rodrigo Rato; l'expresident de l'Senat Pío García Escudero i l'exdiputat Jaime Ignacio del Burgo d'haver rebut "complements salarials". Tots ells estan citats a declarar com a testimonis en el judici, encara que el tribunal encara no ha fixat data.





ENREGISTRAMENT DE LAPUERTA PARLANT SOBRE RAJOY





Bárcenas també apunta a l'existència d'una gravació en què Lapuerta comenta amb una persona de confiança "sobre els lliuraments en metàl·lic que es realitzaven mensualment a aquests membres de el Partit Popular, en la qual s'esmentava entre d'altres, expressament, a Mariano Rajoy" .





Fonts de la defensa de Bárcenas consultades per Europa Press no han precisat si durant la celebració de l'judici o en el marc d'altres investigacions relacionades amb el presumpte finançament irregular de el partit s'aportarà aquesta cinta o facilitarà a l'tribunal la forma d'accedir-hi. Tampoc han aclarit si es lliuraran les proves que reclama Anticorrupció.





En qualsevol cas, l'extresorer subratlla en el seu escrit remès a la Fiscalia setmanes abans de l'inici de l'judici de la caixa 'b' de PP que "gran part" de la documentació sobre la comptabilitat paral·lela de la qual disposava "ha estat sostreta" de l' estudi de la seva dona, quan van entrar a robar en el mateix ", fent al·lusió a l' 'operació Kitchen'.





PAGAMENT DE LA REFORMA DE LA SEU





Sobre l'assumpte que ara es jutja, Bárcenas --que va ser gerent de el partit entre 1990 i 2008, any en què va succeir a Lapuerta-- ha destacat en l'escrit que 900.000 euros pertanyents a la comptabilitat paral·lela van anar a parar a aquestes obres.





Per aquests fets també s'asseurà a la banqueta dels acusats el que va ser gerent de l'PP Cristóbal Páez --que seguirà les primeres sessions des del seu domicili per videoconferència després de donar positiu en covid--, per a qui Anticorrupció demana un any i mig de presó .





Estarà acompanyat dels socis de Unifica, Gonzalo Urquijo i Belén García, per a qui el Ministeri Públic sol·licita tres anys i 10 mesos per falsedat documental i contra la Hisenda Pública. També estarà present l'empleada d'aquesta empresa Laura Montero, per a qui Fiscalia interessa el sobreseïment de la causa, en contra de l'acusació que mantenen les acusacions populars.





En el cas d'Álvaro Lapuerta, estava acusat en aquesta causa, però es va arxivar pel que fa a ell per "demència sobrevinguda" dos anys abans de morir.





EL PP, DE NOU A LA BANQUETA





Pel que fa a l'PP, tornarà a estar davant d'tribunal de la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional, com va passar per la primera època de la trama Gürtel, on va ser condemnat com a partícip a títol lucratiu, però aquesta vegada com possible responsable civil subsidiari dels presumptes delictes que els altres acusats haurien comès.





El tribunal format pels magistrats José Antonio Mora Alarcón, María Fernanda García i Fernando Andreu té previst celebrar unes 40 sessions que s'allargaran fins al maig, un calendari que es pot veure alterat només començar causa de l'positiu en coronavirus de Páez.





De moment, ha rebutjat suspendre la vista i després del tràmit de qüestions prèvies --el primer que es realitza just abans dels interrogatoris dels acusats--, depenent de les al·legacions de les parts, decidirà com es desenvoluparà la vista oral o si aquesta es suspèn.





AZNAR I RAJOY, ENTRE ELS TESTIMONIS





Després de les declaracions dels acusats, començaran les declaracions dels testimonis, entre els quals es troben els expresidents de Govern i ex líders de PP José María Aznar i Mariano Rajoy, les compareixences han estat sol·licitades per les acusacions populars.





En el cas d'Aznar serà la primera vegada que declari a l'Audiència Nacional perquè expliqui què sap sobre la presumpta comptabilitat paral·lela dels populars. Per Rajoy serà la segona vegada que declari com a testimoni davant del tribunal, ja que en el judici per la primera època de la trama Gürtel ja ho va fer.





En aquella ocasió va afirmar que "mai" va saber res de la presumpta caixa b de l'PP perquè la seva responsabilitat en el partit eren "polítiques", no comptables. No obstant això, l'Audiència Nacional va qüestionar la credibilitat del seu testimoni i en la seva sentència va donar per acreditada la comptabilitat paral·lela de la formació política, el que va provocar la moció de censura contra el Govern de Rajoy.