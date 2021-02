Teatre Akadèmia: "La nit", una experiència teatral arriscada

El teatre és un espectacle i, per tant, un divertiment, però també una eina que pot ser utilitzada per transmetre un missatge o simplement per experimentar. I en aquest últim ordre de coses, el camp d'actuació de teatre ofereix possibilitats il·limitades. Moreno Bernardi ha volgut fer-ho i amb aquest objectiu utilitzat com a base per al seu espectacle "La nit" que es presenta al Teatre Akadèmia el text titulat "La nit just Abans dels boscos" de Bernard-Marie Koltés, dramaturg i poeta "maleït" francès , viatger contumaç i autor d'una obra força extensa, però no massa coneguda a Espanya. Es tracta d'un llarg monòleg que Koltés va escriure, va dirigir i va presentar per diversos països europeus i la traducció han fet Guillem Gefaell i David Menéndez qui, al seu torn, oficien d'intèrprets.





Escena de "La Nit" / Teatre Akadèmia





Vagi per davant que no ens trobem davant d'una obra fàcil, capaç de complaure a qualsevol tipus de públic i això per moltes raons. Des d'un punt de vista conceptual, perquè no respon als esquemes de teatre convencional. No hi ha un fil argumental i fins i tot el llenguatge és complex. Durant un llarg principi, gairebé ni existeix o més aviat resulta inaudible o incomprensible. Però quan l'espectador aconsegueix captar el que es diu, li resulta poc menys que impossible entendre alguna cosa que vagi més enllà d'un discurs que s'endevina summament crític sobre les estructures de poder i de les seves diverses manifestacions.





Moreno Bernardi ha desdoblat el text original en dos personatges, que "es busquen i només, de vegades, aconsegueixen un contacte que els calmi i els alimenti la necessitat de parlar, de despullar-se i, per fi, trobar un lloc on ser, on estimar , on viure. Allà on aquests homes expliquen les dificultats d'encaixar en un món controlat pel poder, amagant sempre a l'ombra que els fa sentir estrangers i tremendament sols. El públic (testimoni accidental) decideix allò que veu, allò que es porta, allò que vol sentir d'aquests dos desconeguts: com dues ombres corren per una última i única nit de la seva vida a la vora de l'extenuació, buscant una espatlla en què aturar-se a descansar ". I afegeix: "és una de les seves obres més representades a causa de la llibertat amb la qual el lector pot llegir: de pamflet polític a poema urbà, de la violència a la recerca real de l'amor".





"La nit", tal com ha estat concebuda en aquesta versió dramatúrgica, obliga els dos actors a un esforç sobrehumà ja que d'acomodar la veu a una gestualitat que no admet un sol moment de repòs. A més, el to vocal canvia i passa de mers murmuris a veritables exclamacions i crits, el mateix que passa amb el moviment corporal, que pot ser lent i harmoniós o endimoniadament sincopat. Un veritable esforç de què cal deduir que acaben esgotats. Amb tot el qual el públic pot, com a mínim, gaudir d'una interpretació molt meritòria.





Un interrogant final: si el text ha estat traduït al castellà... per què se'l titula en català?